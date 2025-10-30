«Ямаль совершил ошибку молодости, а Винисиус уже не ребенок, но ему в «Реале» все прощают. Он отбился от рук». Экс-хавбек «Бетиса» Карденьоса о поведении игроков

Хулио Карденьоса сравнил поведение Ламина Ямаля и Винисиус Жуниора.

«Барселона » уступила «Реалу » со счетом 1:2 в 10-м туре Ла Лиги . Перед игрой вингер каталонского клуба на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются ».

Футболист мадридцев резко отреагировал на замену и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо.

«Я вижу разницу в поведении Ламина и Винисиуса . Ламин – мальчик, совершивший ошибку молодости, в то время как Винисиус уже не ребенок, но в «Мадриде» ему все прощают.

Это правда, что в этом году этот «мальчик» очень активен [за пределами поля], что он сильно изменился, и я думаю, что ему должны давать больше наставлений. Судя по тому, что я вижу, я не думаю, что ему дают много советов. На его заставили разговориться, и парень клюнул на это, но я не думаю, что он сделал это со злым умыслом.

В случае с Винисиусом все по-другому. Он уже не ребенок. В «Мадриде» ему все прощают, ему дали крылья, и он немного отбился от рук. Его поведение в воскресенье достойно сожаления. Ситуация немного улеглась только потому, что они выиграли.

Винисиуса нужно образумить, и сделать это жестко, потому что без этого ситуация повторится, вот увидите», – сказал бывший полузащитник «Бетиса» и сборной Испании в эфире Radio Marca.