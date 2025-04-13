Сергеев забил 58-й гол за «Крылья» и стал лучшим бомбардиром клуба в российской истории, обогнав Корниленко

Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов».

Нападающий забил «Химкам» в матче 24-го тура Мир РПЛ .

Это 58-й гол Сергеева за самарский клуб. Форвард стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов » в российской истории, обогнав Сергея Корниленко .

Сергеев выступает за «Крылья» с 2024 года. Иван также играл за самарскую команду с 2020-го по 2021-й.

Корниленко представлял «Крылья Советов» в 2011-2019 годах.

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