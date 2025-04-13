Сергеев забил 58-й гол за «Крылья» и стал лучшим бомбардиром клуба в российской истории, обогнав Корниленко
Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов».
Нападающий забил «Химкам» в матче 24-го тура Мир РПЛ.
Это 58-й гол Сергеева за самарский клуб. Форвард стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в российской истории, обогнав Сергея Корниленко.
Сергеев выступает за «Крылья» с 2024 года. Иван также играл за самарскую команду с 2020-го по 2021-й.
Корниленко представлял «Крылья Советов» в 2011-2019 годах.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Крыльев»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости