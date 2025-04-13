  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергеев забил 58-й гол за «Крылья» и стал лучшим бомбардиром клуба в российской истории, обогнав Корниленко
31

Сергеев забил 58-й гол за «Крылья» и стал лучшим бомбардиром клуба в российской истории, обогнав Корниленко

Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов».

Нападающий забил «Химкам» в матче 24-го тура Мир РПЛ.

Это 58-й гол Сергеева за самарский клуб. Форвард стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в российской истории, обогнав Сергея Корниленко.

Сергеев выступает за «Крылья» с 2024 года. Иван также играл за самарскую команду с 2020-го по 2021-й.

Корниленко представлял «Крылья Советов» в 2011-2019 годах.

Забирай лучшие бонусы: фрибеты, акции, промокоды

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Крыльев»
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
рекорды
logoХимки
logoСергей Корниленко
logoИван Сергеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Крылья обыграли «Химки» на выезде – 3:1. У Печенина гол со штрафного и ассист, Сергеев и Дмитриев забили
34сегодня, 18:24
345 зрителей пришли на игру «Химки» – «Крылья Советов» («Матч ТВ»)
137сегодня, 17:52
«Крылья» подарили Сергееву раков за гол месяца в РПЛ – «Локомотиву» ударом в падении
1011 апреля, 16:06Фото
Главные новости
Семак о падении Мостового в штрафной «Краснодара»: «Контакт был, Андрея толкали в спину. В одном матче ставят пенальти, в другом нет – сам не понимаю. Ошибки не стали ключевыми, слава богу»
210 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» одолел «Алавес», «Атлетик» победил «Райо», «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом» в понедельник
11512 минут назад
Дзюба отправил воздушный поцелуй в камеру, говоря о несостоявшемся переходе в «Факел»: «Асхабадзе зарубил. Роман Гурамович, огромный привет!»
414 минут назадФото
Мусаев – комментатору Богданову после 1:4 с «Зенитом»: «Вы игру смотрели вообще? В перерыве не было замен. И гол у вас забил Кордоба. Вы чуть-чуть не подготовлены»
2419 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» и «Лацио» сыграли вничью, «Аталанта» победила «Болонью», «Наполи» встретится с «Эмполи» в понедельник
5834 минуты назад
Игру «Химки» – «Крылья» посетили 1506 человек, объявили в РПЛ. Сообщалось о 345 зрителях
1743 минуты назад
Чего больше: голов у Артема Дзюбы в РПЛ или фильмов в карьере Джеки Чана?
сегодня, 20:00Тесты и игры
Черников на вопрос о том, сможет ли «Краснодар» выиграть оставшиеся матчи: «Вы ждете ответа «нет»? «Зенит» сократил разницу, но мы все еще лидеры»
18сегодня, 19:59
Мостовой о Мусаеве: «То ли мячи носил, то ли в клубе работал, откуда он появился – никто не знает. Футбольные люди, оказывается, плохие и никому не нужны, а нефутбольные у нас работают»
103сегодня, 19:46
«Краснодар» впервые в истории разгромно проиграл матч РПЛ, в котором вел в счете. Последний раз пропускали 4 гола в 2023-м – от «Спартака»
23сегодня, 19:46
Ко всем новостям
Последние новости
Ерохин о 4:1 с «Краснодаром»: «Победа оставляет «Зенит» в гонке за чемпионство, наверное. Соболев начинает полезно действовать для команды, все стараются его поддерживать»
2 минуты назад
Радимов о победе «Зенита»: «Краснодар» к чемпионству не готов пока. На сегодня петербуржцы сильнее, и сильнее намного»
3 минуты назад
«Рома» не проигрывает 16 матчей в Серии А – 11 побед и 5 ничьих с декабря. Сегодня у команды Раньери ничья с «Лацио»
10 минут назад
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева пропустил 5 голов от «Ренна», «Сент-Этьен» сыграл 3:3 с «Брестом», игра «ПСЖ» перенесена
2232 минуты назад
«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в дерби – 1:1. Соуле ответил на гол Романьоли
534 минуты назад
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Чикаго Файр», «Канзас-Сити» Шапи проиграл «Портленд Тимберс»
1436 минут назадLive
Кин о реплике Бруну после 1:4 с «Ньюкаслом»: «Это просто слова. Я по-прежнему сомневаюсь в его лидерских качествах. Не уверен в честности игроков «МЮ»
738 минут назад
«Олимпиакос» стал чемпионом Греции в 48-й раз – чаще, чем все остальные клубы страны вместе взятые
153 минуты назад
Мареска о 2:2 с «Ипсвичем»: «Оба пропущенных «Челси» гола стали результатом ошибок. Мы обязаны были выигрывать этот матч, но когда уступаешь в счете, становится тяжело»
6сегодня, 20:03
Матусива набрал 14 очков за 1+2 с «Гавром». Полузащитник «Ренна» забил впервые в сезоне
сегодня, 19:51Фэнтези