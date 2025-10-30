Семин о тренерах: «Иностранцы играли важную роль в нашем футболе – Адвокат, Хиддинк, Капелло, Спаллетти. Надо ограничить лимит помощников до 2-3 человек и брать у них все хорошее»

Юрий Семин считает, что в РПЛ должно быть мало зарубежных ассистентов тренеров.

«Было много иностранных тренеров, которые играли важную роль в нашем футболе. Мы же помним, как русский тренер Валерий Газзаев выиграл Кубок УЕФА с ЦСКА , так и голландский специалист Дик Адвокат с «Зенитом », правильно?

И не надо забывать, что у нас работали и итальянцы Фабио Капелло и Лучано Спаллетти , и голландец Гус Хиддинк , который привел сборную России к бронзовым медалям на чемпионате Европы 2008 года.

Другое дело, что мы должны сами правильно к этому относиться. Наверное, от значимых иностранцев, которые к нам приезжают, нам надо брать все хорошее, что могло бы помочь нам.

Единственное, если они приезжают, то мы должны ограничивать лимит их помощников, их может быть два-три человека. Когда я поехал работать в Новую Зеландию, то мне сказали: «Ты можешь взять только двух ассистентов, а остальные будут наши». Я спросил: «По какой причине?» И они ответили: «Ты уедешь и потом будут работать наши. Пусть они посмотрят твой стиль работы и возьмут лучшее».

Это совершенно правильно, и я с этим согласен. Поэтому и нам надо в этом плане быть помудрее и похитрее. А не так, как это сделал [в 2021 году] «Локомотив », когда они привезли 12 человек руководить российским футболом. Это же никуда не годится», – сказал бывший главный тренер железнодорожников и сборной России.

В 1991 году Семин тренировал олимпийскую сборную Новой Зеландии.