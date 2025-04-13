Мусаев – комментатору Богданову после 1:4 с «Зенитом»: «Вы игру смотрели вообще? В перерыве не было замен. И гол у вас забил Кордоба. Вы чуть-чуть не подготовлены»
«Краснодар» уступил «Зениту» в матче 24-го тура Мир РПЛ (1:4).
После игры Мусаев дал флэш-интервью комментатору «Матч ТВ» Павлу Богданову. Журналист в первом вопросе сказал, что гол «Краснодара» забил Джон Кордоба, а не Никита Кривцов. Изначально тренер «Краснодара» не отреагировал на ошибку, интервью продолжилось.
– Сразу три замены в перерыве: на что они были направлены?
– Вы игру смотрели вообще? В перерыве не было замен. И гол [у вас] забил Кордоба. Вы чуть-чуть не подготовлены сейчас.
– Три замены не в перерыве, конечно, прошу прощения. Три замены подряд [на 60-й минуте]. На что они направлены?
– Чтобы постараться переломить игру и выиграть, – сказал главный тренер «Краснодара».
Мусаев об 1:4: «Расстроены – нельзя бросать играть в конце матча. «Зенит» победил заслуженно, но в борьбе за чемпионство все только начинается»
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