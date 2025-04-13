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  • Семак об информации про премиальные «Зениту» за разгром «Краснодара»: «Это последнее, что интересовало игроков. Ребята зарабатывают трудом. Очень пристальное внимание к чужим карманам»
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Семак об информации про премиальные «Зениту» за разгром «Краснодара»: «Это последнее, что интересовало игроков. Ребята зарабатывают трудом. Очень пристальное внимание к чужим карманам»

Сергей Семак прокомментировал информацию о премиальных игрокам «Зенита».

Ранее сообщалось, что игроки петербуржцев получат по 110 тысяч евро за победу над «Краснодаром», по 250 тысяч – если победа будет разгромной. «Зенит» победил со счетом 4:1.

«Я читаю некоторые телеграм-каналы и то, что пишут, без смеха читать или смотреть невозможно абсолютно. Ребята зарабатывают своим трудом. К сожалению к большому, очень пристальное внимание уделяется чужим карманам. Ребятам спасибо за игру. Они сегодня хорошо играли.

О возможных призовых, будут они или не будут, можете задать вопрос руководству. Наша работа заключается в другом. Поверьте, какие-либо призовые возможные – это то, что интересовало сегодня игроков в последнюю очередь», – сказал главный тренер «Зенита».

«Агенты-провокаторы». Медведев об информации про премиальные игрокам «Зенита» за разгром «Краснодара»

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoКраснодар
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
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