Дмитрий Песков: «Навка больше меня зарабатывает? Да, конечно. Хотя у нас очень хорошая зарплата»

Дмитрий Песков признался, что его супруга Татьяна Навка зарабатывает больше.

«Да, конечно. Хотя у нас очень хорошая зарплата», – ответил Песков на вопрос о том, зарабатывает ли Навка больше, чем он.

Также Песков отметил, что его работа наложила отпечаток и на жену.

«Хочешь – не хочешь, но, живя со мной, она тоже начала новости смотреть. Раньше она этого не делала вообще. Она теперь патриот во второй степени, которая со всей пролетарской жесткостью указывает на недостаточную, по ее мнению, защиту президента России», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина .