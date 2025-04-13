Глушенков забил за «Зенит» впервые с декабря – «Краснодару». Гол проверяли на предмет офсайда

Максим Глушенков забил за «Зенит» впервые в 2025 году.

Полузащитник отличился на 80-й минуте игры с «Краснодаром » в 24-м туре Мир РПЛ . Главный судья Павел Кукуян проконсультировался с видеоассистентом насчет возможного нахождения Глушенкова в офсайде в момент паса Вендела и в итоге засчитал взятие ворот.

В этом году у 25-летнего футболиста были голы только в составе сборной России – три в ворота Замбии. За клуб он в последний раз до этого дня забивал 1 декабря.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Забирай лучшие бонусы: фрибеты, акции, промокоды