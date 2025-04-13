Глушенков забил за «Зенит» впервые с декабря – «Краснодару». Гол проверяли на предмет офсайда
Максим Глушенков забил за «Зенит» впервые в 2025 году.
Полузащитник отличился на 80-й минуте игры с «Краснодаром» в 24-м туре Мир РПЛ. Главный судья Павел Кукуян проконсультировался с видеоассистентом насчет возможного нахождения Глушенкова в офсайде в момент паса Вендела и в итоге засчитал взятие ворот.
В этом году у 25-летнего футболиста были голы только в составе сборной России – три в ворота Замбии. За клуб он в последний раз до этого дня забивал 1 декабря.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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