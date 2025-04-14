Овечкин забил 896-й гол в НХЛ и обновил свой рекорд по голам в регулярках

Александр Овечкин забил 896-й гол в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » забросил шайбу на 2-й минуте матча с «Коламбусом ». Ассистировал ему Дилан Строум .

Россиянин, побивший рекорд Уэйна Гретцки (894) 6 апреля , теперь опережает канадца на два гола.

В текущем чемпионате Овечкин забросил 43 шайбы – это его лучший результат за три сезона.