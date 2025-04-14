Овечкин забил 896-й гол в НХЛ и обновил свой рекорд по голам в регулярках
Александр Овечкин забил 896-й гол в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» забросил шайбу на 2-й минуте матча с «Коламбусом». Ассистировал ему Дилан Строум.
Россиянин, побивший рекорд Уэйна Гретцки (894) 6 апреля, теперь опережает канадца на два гола.
В текущем чемпионате Овечкин забросил 43 шайбы – это его лучший результат за три сезона.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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