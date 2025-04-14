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Овечкин забил 896-й гол в НХЛ и обновил свой рекорд по голам в регулярках

Александр Овечкин забил 896-й гол в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» забросил шайбу на 2-й минуте матча с «Коламбусом». Ассистировал ему Дилан Строум.

Россиянин, побивший рекорд Уэйна Гретцки (894) 6 апреля, теперь опережает канадца на два гола.

В текущем чемпионате Овечкин забросил 43 шайбы – это его лучший результат за три сезона.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАлександр Овечкин
logoДилан Строум
logoУэйн Гретцки
logoВашингтон
logoКоламбус
logoНХЛ
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