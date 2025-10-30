Дуэ пропустит несколько недель из-за травмы бедра. Вингера «ПСЖ» вновь обследуют после перерыва на матчи сборных
Дезире Дуэ пропустит несколько недель из-за травмы.
Совершая проход по флангу в матче с «Лорьяном» (1:1), вингер «ПСЖ» внезапно упал, схватившись за правое бедро. Поле он покинул на носилках.
«Дезире Дуэ, получивший травму в матче с «Лорьяном», страдает от мышечного повреждения правого бедра. Он выбыл на несколько недель.
Дальнейшее обследование будет проведено после перерыва на матчи сборных», – говорится в сообщении «ПСЖ».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «ПСЖ»
