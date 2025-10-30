Дуэ пропустит несколько недель из-за травмы бедра. Вингера «ПСЖ» вновь обследуют после перерыва на матчи сборных

Дезире Дуэ пропустит несколько недель из-за травмы.

Совершая проход по флангу в матче с «Лорьяном » (1:1), вингер «ПСЖ» внезапно упал, схватившись за правое бедро. Поле он покинул на носилках.

«Дезире Дуэ , получивший травму в матче с «Лорьяном», страдает от мышечного повреждения правого бедра. Он выбыл на несколько недель.

Дальнейшее обследование будет проведено после перерыва на матчи сборных», – говорится в сообщении «ПСЖ ».