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Макс Ферстаппен: «Где искать проблемы болида? Нужно спросить «Ред Булл», я не знаю»

Ферстаппен раскритиковал машину «Ред Булл» после этапа в Бахрейне.

Пилот «Ред Булл» выразил недовольство болидом после финиша на шестом месте на Гран-при Бахрейна.

«Темп был очень плохим. Не ожидал, что гонка сложится именно так – все пошло не так, что только могло. Возможно, из-за этого ситуация ухудшилась. Думаю, моя финишная позиция – это сегодняшний максимум.

Проблема не только в ощущениях от тормозов, которые все еще работают не так, как мне бы хотелось. Наши шины сильно перегревались. Когда я тормозил, то плохо ощущал движение болида, было очень легко одновременно заблокировать передние и задние шины.

Когда нет баланса, нет контроля над износом шин или когда вы работаете с шинами хуже других – то на такой трассе ваше положение ухудшается», – сказал Ферстаппен.

После Макса спросили, сможет ли «Ред Булл» решить возникшие проблемы:

«Если мы знаем, где их искать, то да», – ответил четырехкратный чемпион.

У него уточнили, знают ли в команде, где искать проблемы болида:

«Нужно спросить их, я не знаю».  

Макс Ферстаппен о 6-м месте в Бахрейне: «Ред Булл» не борется за чемпионство»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoФормула-1
Гран-при Бахрейна
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