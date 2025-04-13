«Локомотив» обыграл «Авангард» (4:1) и сравнял счет в серии. Третий матч – 15 апреля
«Локомотив» обыграл «Авангард» (4:1) во 2-й игре серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В составе команды из Ярославля отличились Максим Березкин, Максим Шалунов, Александр Радулов и Георгий Иванов, за омичей забил Владимир Ткачев.
Третий матч пройдет 15 апреля на арене «Авангарда».
Счет в серии: 1-1
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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