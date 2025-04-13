НБА. Последний день регулярки. «Голден Стэйт» примет «Клипперс», «Мемфис» сыграет с «Далласом» и другие матчи
Сегодня, 13 апреля, в рамках регулярки НБА состоятся 15 матчей.
Все 30 команд лиги выйдут сегодня на паркет. В ключевом матче для определения посева на Западе сойдутся «Голден Стэйт» и «Клипперс». «Мемфис» примет «Даллас», «Миннесота» сыграет с «Ютой», «Хьюстон» встретится с «Денвером».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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