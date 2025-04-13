Матч окончен
«Ньюкасл» разгромил «Манчестер Юнайтед» – 4:1! Барнс сделал дубль, Тонали, Гимараэс и Гарначо тоже забили
«Манчестер Юнайтед» в гостях был разгромлен «Ньюкаслом» (1:4) в 32-м туре АПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Премьер-лига. 32 тур
13 апреля 15:30, Сент-Джеймс Парк
Завершен
4 - 1
-xG-
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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