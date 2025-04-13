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  • «Ньюкасл» разгромил «Манчестер Юнайтед» – 4:1! Барнс сделал дубль, Тонали, Гимараэс и Гарначо тоже забили
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«Ньюкасл» разгромил «Манчестер Юнайтед» – 4:1! Барнс сделал дубль, Тонали, Гимараэс и Гарначо тоже забили

«Манчестер Юнайтед» в гостях был разгромлен «Ньюкаслом» (1:4) в 32-м туре АПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Премьер-лига. 32 тур
13 апреля 15:30, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Завершен
4 - 1
-xG-
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
Жоэлинтон   Лонгстафф
85’
Бруно Гимараэс   Майли
85’
82’
Бруну Фернандеш   Майну
Дж. Мерфи   Гордон
78’
Исак   Уилсон
78’
78’
Мазрауи   Шоу
Триппьер   Крафт
78’
  Бруно Гимараэс
77’
  Барнс
64’
55’
Гарначо   Маунт
55’
Зиркзе   Хейлунд
55’
Амасс   Доргу
  Барнс
49’
2тайм
Перерыв
43’
Йоро
37’
  Гарначо
  Тонали
24’
16’
Угарте
Ньюкасл
Поуп, Ливраменто, Берн, Шер, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Бруно Гимараэс, Барнс, Дж. Мерфи, Исак, Дубравка, Таргетт, Крафт, Лонгстафф, Майли, Уилсон, Гордон, Осула, Нив
Запасные: Осула, Триппьер, Бруно Гимараэс, Дж. Мерфи, Дубравка, Таргетт, Нив, Исак, Жоэлинтон
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Байындыр, Йоро, Линделеф, Мазрауи, Бруну Фернандеш, Гарначо, Амасс, Эриксен, Угарте, Диогу Далот, Зиркзе, Хитон, Магуайр, Доргу, Шоу, Хевен, Маунт, Каземиро, Майну, Хейлунд
Запасные: Осула, Триппьер, Бруно Гимараэс, Дж. Мерфи, Дубравка, Таргетт, Нив, Исак, Жоэлинтон
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Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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