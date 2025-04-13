Хавбек «Спартака» Умяров интересен клубам Испании и Италии из зоны еврокубков («Чемпионат»)

Наилем Умяровым интересуются европейские клубы.

По данным «Чемпионата», клубы из Испании и Италии, которые в этом сезоне борются за попадание в еврокубки, активно интересуются полузащитником «Спартака ».

«Работники спортивных департаментов данных клубов активно собирают информацию о полузащитнике и изучают возможность подписания его летом», – сообщил источник «Чемпионата».

В этом сезоне Умяров поучаствовал в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

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