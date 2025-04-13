Перерыв
«Зенит» – «Краснодар». 2:1 – Гонду забил! Онлайн-трансляция
«Зенит» принимает «Краснодар» в 24-м туре Мир РПЛ.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Никита Кривцов на 16-й минуте открыл счет с передачи Джона Кордобы. Андрей Мостовой забил на 29-й. Лусиано Гонду на 38-й вывел «Зенит» вперед.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
Премьер-лига. 24 тур
13 апреля 14:00, Стадион Санкт-Петербург
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости