«Зенит» – «Краснодар». 2:1 – Гонду забил! Онлайн-трансляция

«Зенит» принимает «Краснодар» в 24-м туре Мир РПЛ.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Никита Кривцов на 16-й минуте открыл счет с передачи Джона Кордобы. Андрей Мостовой забил на 29-й. Лусиано Гонду на 38-й вывел «Зенит» вперед.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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