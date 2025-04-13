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«Зенит» – «Краснодар». 2:1 – Гонду забил! Онлайн-трансляция

«Зенит» принимает «Краснодар» в 24-м туре Мир РПЛ.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Никита Кривцов на 16-й минуте открыл счет с передачи Джона Кордобы. Андрей Мостовой забил на 29-й. Лусиано Гонду на 38-й вывел «Зенит» вперед.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Премьер-лига. 24 тур
13 апреля 14:00, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Перерыв
2 - 1
-xG-
Краснодар
Перерыв
45’
+5’
Черников
  Гонду
38’
  Мостовой
29’
16’
  Кривцов
Зенит
Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Мантуан, Вендел, Барриос, Мостовой, Глушенков, Луис Энрике, Гонду, Кержаков, Адамов, Горшков, Дркушич, Алип, Мимович, Ерохин, Ахметов, Васильев, Зделар, Соболев, Кассьерра
Запасные: Кержаков, Адамов, Дркушич, Мимович, Ахметов, Соболев, Горшков, Алип, Зделар, Кассьерра, Ерохин, Васильев
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Панталеао, Дж. Гонсалес, Черников, Кривцов, Олусегун, Сперцян, Батчи, Кордоба, Дюпин, Ладоха, Петров, Тормена, Ларионов, Газинский, Козлов, Ленини, Смолов, Кобнан Дэвид
Запасные: Кержаков, Адамов, Дркушич, Мимович, Ахметов, Соболев, Горшков, Алип, Зделар, Кассьерра, Ерохин, Васильев
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Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoДжон Кордоба
logoНикита Кривцов
logoАндрей Мостовой
logoЛусиано Гонду
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