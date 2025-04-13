  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • В РУСАДА рассказали, как мать подсыпала несовершеннолетнему спортсмену мельдоний
36

В РУСАДА рассказали, как мать подсыпала несовершеннолетнему спортсмену мельдоний

В РУСАДА рассказали, как мать подсыпала несовершеннолетнему спортсмену мельдоний.

«У нас есть кейсы, которые будоражат сознание, и нам до сих пор в это сложно поверить, что такое действительно было. И это не придуманная история, это не какой-то фильм или сериал.

Несовершеннолетнему спортсмену врач общей практики назначил милдронат, причем сам спортсмен очень хорошо знал антидопинговые правила, и, когда ему прописал врач этот препарат, юноша пришел домой и сказал своей маме, что ему нельзя использовать его. Он добавил, что нужно идти к другому врачу, чтобы тот выписал разрешенный препарат».

Папа мальчика, сам бывший спортсмен, поддержал сына, так как знал о запрещении милдроната. Но мама заявила, что она сама знает, как лучше, и что врач не зря выписал именно это лекарство. И после этого тайно подсыпала милдронат в еду своего ребенка и привела его в итоге к дисквалификации.

Если от козней соперников еще можно уберечься, то от маминого вкусного борща никак. Вот такая мама, которой сказали, что это запрещено, которой сын и муж все объяснили, все равно сделала то, что сделала.

Но я представляю ужас, который обуял юношу после того, как ему сказали, что в его пробе обнаружили именно этот препарат. Конечно же, он сразу понял, как он попал в его организм. За мельдоний стандартный срок дисквалификации составляет 4 года, но этого парня отстранили всего на год», – рассказала начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoОлимпийская сборная России
logoРУСАДА
logoдопинг
Валерия Герман
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
РУСАДА за последние три года выявило 35 нарушений антидопинговых правил несовершеннолетними
5сегодня, 07:46
РУСАДА усилило тестирование юных атлетов после допингового случая с Валиевой
1сегодня, 07:43
Представитель РУСАДА о нарушениях антидопинговых правил юными спортсменами: «В 80% виноваты родители»
11вчера, 09:46
Главные новости
❄️Большунов выиграл марафон на 70 км свободным стилем на чемпионате России
2844 минуты назад
Бюджет Олимпиады-2026 в Милане повысился до $1,9 млрд
1сегодня, 09:23
Юлия Чепалова: «Призываю регионы, чтобы они создавали такие условия, как в Норвегии, где люди рождаются с лыжами»
5сегодня, 08:29
Россиянин Филиппов стал девятым в спринтерском зачете Кубка мира по ски-альпинизму
1вчера, 14:34
❄️ Лыжи. Чемпионат России. Канева выиграла марафон на 50 км свободным стилем, Пантрина – 2-я, Кулешова – 3-я
51вчера, 09:10
Пеклецова о допуске: «Установка у нас простая: если в один прекрасный день скажут, что мы едем, спортсмены должны быть готовы на 100%»
311 апреля, 15:21
Сорин о летних сборах: «Точно будут Армения и Италия. Будем выбирать, в какой месяц поедем»
311 апреля, 14:13
Юрий Бородавко: «Большунов, скорее всего, будет участвовать в марафоне в Мончегорске, но окончательное решение пока не принято»
311 апреля, 12:56
Вяльбе о тренерах в лыжных гонках: «Молодые люди не идут на работу за 12 тысяч рублей, когда ни выходных, ни проходных»
1811 апреля, 07:36
Расписание марафонов на чемпионате России по лыжам
1311 апреля, 02:06
Ко всем новостям
Последние новости
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
77 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1023 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26