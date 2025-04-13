В РУСАДА рассказали, как мать подсыпала несовершеннолетнему спортсмену мельдоний.

«У нас есть кейсы, которые будоражат сознание, и нам до сих пор в это сложно поверить, что такое действительно было. И это не придуманная история, это не какой-то фильм или сериал.

Несовершеннолетнему спортсмену врач общей практики назначил милдронат, причем сам спортсмен очень хорошо знал антидопинговые правила, и, когда ему прописал врач этот препарат, юноша пришел домой и сказал своей маме, что ему нельзя использовать его. Он добавил, что нужно идти к другому врачу, чтобы тот выписал разрешенный препарат».

Папа мальчика, сам бывший спортсмен, поддержал сына, так как знал о запрещении милдроната. Но мама заявила, что она сама знает, как лучше, и что врач не зря выписал именно это лекарство. И после этого тайно подсыпала милдронат в еду своего ребенка и привела его в итоге к дисквалификации.

Если от козней соперников еще можно уберечься, то от маминого вкусного борща никак. Вот такая мама, которой сказали, что это запрещено, которой сын и муж все объяснили, все равно сделала то, что сделала.

Но я представляю ужас, который обуял юношу после того, как ему сказали, что в его пробе обнаружили именно этот препарат. Конечно же, он сразу понял, как он попал в его организм. За мельдоний стандартный срок дисквалификации составляет 4 года, но этого парня отстранили всего на год», – рассказала начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА ) Валерия Герман.