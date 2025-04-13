Мбаппе удален за удар шипами в голень в 1-м тайме игры с «Алавесом». Сото Градо заменил желтую на красную после повтора
Килиан Мбаппе удален в первом тайме игры с «Алавесом».
На 38-й минуте нападающий «Реала» в центре поля ударил шипами в голень полузащитнику Антонио Бланко в борьбе за мяч.
Главный судья Сесар Сото Градо сперва продемонстрировал желтую карточку, но после ознакомления с видеоповтором изменил решение и показал французу красную.
Бланко несколько минут оказывали помощь, и в итоге он смог продолжить игру.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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