Мбаппе удален за удар шипами в голень в 1-м тайме игры с «Алавесом». Сото Градо заменил желтую на красную после повтора

Килиан Мбаппе удален в первом тайме игры с «Алавесом».

На 38-й минуте нападающий «Реала » в центре поля ударил шипами в голень полузащитнику Антонио Бланко в борьбе за мяч.

Главный судья Сесар Сото Градо сперва продемонстрировал желтую карточку, но после ознакомления с видеоповтором изменил решение и показал французу красную.

Бланко несколько минут оказывали помощь, и в итоге он смог продолжить игру.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»

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