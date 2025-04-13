56

Онана не включен в заявку «МЮ» на игру с «Ньюкаслом». Ему дали отдых

Андре Онана не включен в заявку «Манчестер Юнайтед» на игру с «Ньюкаслом».

Камерунскому голкиперу предоставили отдых.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 2:2 против «Лиона» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Ошибки голкипера манкунианцев Онана привели к голам соперника на 25-й и 95-й минутах.

Встреча «МЮ» и «Ньюкасла» состоится сегодня и начнется в 18:30 по московскому времени.

Забирай лучшие бонусы: фрибеты, акции, промокоды

Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
logoАндре Онана
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Скоулз об игре Онана против «Лиона»: «Он больше виноват в 1-м голе, это огромная ошибка. Он должен был сыграть лучше»
411 апреля, 15:13
Йоро о голе «Лиона» на 95-й после ошибки Онана: «Худший момент, чтобы пропустить. «МЮ» вел 2:1, это был бы хороший результат в гостях, но теперь у нас ничья»
1011 апреля, 12:30
Аморим об игре Онана: «Я допустил больше ошибок, чем футболисты. Уверен в Андре»
3811 апреля, 09:30
Ошибка Онана, сенсация от команды Хайкина, два ассиста Санчо в «Челси»: главное в 1/4 финала ЛЕ и ЛК
5311 апреля, 06:15
Райан Шерки: «Лион» был намного лучше «МЮ». Мы никогда не будем их бояться. Это они боятся, поскольку сыграли в два опорника»
3111 апреля, 05:15
Главные новости
Корнеев о «Зените»: «Клаудиньо был негативным балластом на поле и в раздевалке. Вендел отжил свое время в проекте, нестабилен, работает в автоматическом режиме»
1021 минуту назад
Дарим бонус за рекомендацию дизайнера в Спортс’‘. Подробности – внутри поста!
27 минут назадВакансия
«Интер Майами» очень заинтересован в де Брюйне, но переговоры не продвинулись. К Кевину есть интерес в Саудовской Аравии
442 минуты назад
Флик о подкате Иньиго в конце матча с «Леганесом»: «Я отпраздновал его как гол, он был невероятным. Очень горжусь своей командой»
31сегодня, 09:10Фото
Капитан «Динамо» Махачкала Шумахов: «Отобрали у «Спартака» чемпионство не только мы, но руку мы тоже приложили»
44сегодня, 08:52
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Крылья» в гостях у «Химок»
1585сегодня, 08:13
Дуран о Роналду после дубля португальца «Аль-Рияду»: «Такого, как он, больше никогда не будет👑»
44сегодня, 08:40
Батраков о 0:1 с «Рубином»: «Соперник ничем не удивил. И не был сильнее «Локо», просто мы пропустили ненужный гол»
63сегодня, 08:28
«Зенит» продал все билеты на матч с «Краснодаром»
67сегодня, 08:15
Глава АФК о расширении ЧМ до 64 команд: «Кто-то может потребовать увеличить число до 132 команд. Это превратится в хаос»
18сегодня, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» может продать Де Поля, если хавбек не продлит контракт. Аргентинец интересен клубам АПЛ и Серии А
13 минуты назад
Алексей Попов: «Зенит» хочет быть чемпионом, у «Краснодара» мало шансов на победу в гостях. Явного лидера и претендента на титул сейчас нет»
112 минут назад
Первая лига. «Арсенал» уступил СКА в гостях, «Балтика» против «Сочи», «Сокол» – «Родина»
1425 минут назадLive
LEON Вторая лига А. «Кубань» – «Машук-КМВ», «Спартак» Кострома против «Волгаря»
27 минут назадLive
Йозуа Киммих: «Раздражает, что «Бавария» почти всегда лучшая команда на поле, но это не отражается на результатах. Нужно быть эффективнее»
129 минут назад
Вратарь «Остина» поймал мышь на поле во время матча с «Ванкувером»
333 минуты назад
«Аталанта» – «Болонья». Лукман, Ретеги и Пашалич в старте. Онлайн-трансляция начнется в 13:30
148 минут назад
Эберль после 2:2 с «Боруссией»: «Баварии» нужно слишком много моментов, чтобы забить!»
49 минут назад
Игнатьев про «Зенит» – «Краснодар»: «Будет натянутый матч. Либо победит «Зенит», либо будет ничья. Ждать феерических результатов не приходится»
755 минут назад
Файзулин о гонке в РПЛ: «Интрига связана с тем, что «Зенит» стал сдавать больше обычного. Команда не стала слабее, просто недобирает очки»
2сегодня, 09:23