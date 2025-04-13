Онана не включен в заявку «МЮ» на игру с «Ньюкаслом». Ему дали отдых
Андре Онана не включен в заявку «Манчестер Юнайтед» на игру с «Ньюкаслом».
Камерунскому голкиперу предоставили отдых.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 2:2 против «Лиона» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Ошибки голкипера манкунианцев Онана привели к голам соперника на 25-й и 95-й минутах.
Встреча «МЮ» и «Ньюкасла» состоится сегодня и начнется в 18:30 по московскому времени.
Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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