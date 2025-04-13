Онана не включен в заявку «МЮ» на игру с «Ньюкаслом». Ему дали отдых

Андре Онана не включен в заявку «Манчестер Юнайтед» на игру с «Ньюкаслом».

Камерунскому голкиперу предоставили отдых.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 2:2 против «Лиона» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы . Ошибки голкипера манкунианцев Онана привели к голам соперника на 25-й и 95-й минутах.

Встреча «МЮ» и «Ньюкасла» состоится сегодня и начнется в 18:30 по московскому времени.

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