  Жерсон о матче с «Локомотивом»: «Зениту» нужно побеждать и биться за самые высокие места. Мы – цельная команда и сделаем все, чтобы показать, на что способны»
Жерсон о матче с «Локомотивом»: «Зениту» нужно побеждать и биться за самые высокие места. Мы – цельная команда и сделаем все, чтобы показать, на что способны»

Жерсон рассчитывает на успех «Зенита» в игре с «Локомотивом».

Команды в субботу встретятся в 14-м туре Мир РПЛ в Санкт-Петербурге.

– Поделитесь ожиданиями от предстоящего очень важного матча с «Локомотивом». 

– Это будет очень важный матч, и мы очень хорошо работали после последней игры. Рассчитываем показать хороший футбол, точно так же, как и было в нашем последнем матче в чемпионате, потому что действительно предстоящая встреча очень важна. Нужно побеждать, нужно продолжать борьбу и биться за самые высокие места в таблице. Собственно, за те места, где «Зенит» и должен находиться. 

– Какая атмосфера сейчас в «Зените»? Как бы вы ее описали? 

– Я чувствую себя своим, чувствую себя частью команды с самого первого дня, как приехал. Адаптируюсь, я уже довольно много времени провел здесь, и моя форма становится все лучше – в этом отношении все прекрасно. В плане атмосферы все сфокусированы на том, чтобы победить, показать хороший футбол и сделать все возможное для того, чтобы продолжать двигаться наверх. 

– Насколько велико у вас сейчас желание помогать команде, отдавать голевые передачи, забивать мячи? 

– Максимальное желание. Но не только у меня – у всех. Независимо от того, кто выходит на поле. Главное, что мы показываем единство, мы – цельная команда. В конечном счете важнее всего, чтобы побеждал именно клуб, именно «Зенит». Повторюсь, в ближайшей игре сделаем все возможное, чтобы показать, на что способны, – сказал полузащитник сине-бело-голубых.

Сейчас петербуржцы с 26 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» идет вторым, набрав 27 очков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
