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Определена сетка плей-офф в НБА

Сегодня завершился регулярный сезон НБА.

Определились соперники по плей-офф в Западной конференции:

«Лейкерс» (3) встретятся с «Миннесотой» (6), «Денвер» (4) – с «Клипперс».

«Хьюстон» (2) сыграет с победителем матча между «Голден Стэйт» (7) и «Мемфисом» (8).

Соперниками «Оклахомы» (1) могут стать «Голден Стэйт», «Мемфис», «Сакраменто» (9)» или «Даллас» (10).

В первом раунде Восточной конференции встретятся:

«Индиана» (4) – «Милуоки» (5)

«Никс» (3) – «Детройт» (6)

«Бостон» (2) – «Орландо» (7) / «Атланта» (8)

«Кливленд» (1) – «Орландо» / «Атланта» / «Чикаго» (9) / «Майами» (10)

Турнир плей-ин пройдет с 15 по 18 апреля.

Первый раунд плей-офф стартует 19 апреля.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
logoКлипперс
logoСакраменто
logoМилуоки
logoКливленд
logoХьюстон
logoАтланта
logoДетройт
logoДенвер
logoЛейкерс
logoОклахома-Сити
logoБостон
logoНью-Йорк
logoМайами
logoОрландо
logoМиннесота
logoЧикаго
logoИндиана
logoДаллас
logoНБА
logoМемфис
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