Определена сетка плей-офф в НБА
Сегодня завершился регулярный сезон НБА.
Определились соперники по плей-офф в Западной конференции:
«Лейкерс» (3) встретятся с «Миннесотой» (6), «Денвер» (4) – с «Клипперс».
«Хьюстон» (2) сыграет с победителем матча между «Голден Стэйт» (7) и «Мемфисом» (8).
Соперниками «Оклахомы» (1) могут стать «Голден Стэйт», «Мемфис», «Сакраменто» (9)» или «Даллас» (10).
В первом раунде Восточной конференции встретятся:
«Индиана» (4) – «Милуоки» (5)
«Никс» (3) – «Детройт» (6)
«Бостон» (2) – «Орландо» (7) / «Атланта» (8)
«Кливленд» (1) – «Орландо» / «Атланта» / «Чикаго» (9) / «Майами» (10)
Турнир плей-ин пройдет с 15 по 18 апреля.
Первый раунд плей-офф стартует 19 апреля.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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