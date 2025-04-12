Чемпионат Италии. «Интер» победил «Кальяри», «Ювентус» принимает «Лечче», «Наполи» сыграет с «Эмполи» в понедельник

В Италии проходят матчи 32-го тура Серии А.

В пятницу «Милан » на выезде разгромил «Удинезе » (4:0).

В субботу «Интер » обыграл «Кальяри » (3:1), а «Ювентус » принимает «Лечче».

В воскресенье «Аталанта» встретится дома с «Болоньей».

В понедельник «Наполи» на своем поле сыграет с «Эмполи».

Чемпионат Италии

32-й тур

Серия А. 32 тур 12 апреля 13:00, Пьерлуиджи Пенцо Венеция Завершен 1 - 0 - xG - Монца Матч окончен Филя 90’ +6’ Бузио Конде 85’ Филя 82’ 77’ Урбаньски Форсон 76’ А. Карбони Паласиос 76’ Акпа-Акпро Гальярдини 75’ Педру Перейра Филя

72’ Кике Перес Думбия 71’ 68’ Кальдирола Эллертссон 67’ Йебоа 62’ Маркандалли Хапс 61’ Ористанио Йебоа 61’ Гюткьяер Филя 60’ 50’ Иццо Кальдирола 2 тайм Перерыв 27’ Урбаньски 26’ Кейта Бальде Капрари Дзербин 10’ Венеция Раду, Канде, Идзес, Маркандалли, Эллертссон, Бузио, Николусси-Кавилья, Кике Перес, Дзербин, Гюткьяер, Ористанио, Йоронен, Гранди, Хапс, Дзампано, Шверко, Карбони, Йебоа, Конде, Бьяркасон, Данкан, Думбия, Филя, Марич, Marco Ladisa Запасные: Филя, Марич, Marco Ladisa, Гранди, Дзампано, Карбони, Данкан, Думбия, Йоронен, Шверко, Йебоа, Конде, Хапс, Бьяркасон 1 тайм Монца: Турати, А. Карбони, Иццо, Педру Перейра, Акпа-Акпро, Бьянко, Урбаньски, Чурриа, Биринделли, Мота, Кейта Бальде, Пицциньякко, Мацца, Брорссон, Лекович, Кальдирола, Паласиос, Гальярдини, Кастровилли, Сенси, Капрари, Форсон, Ганвула, Петанья, Мартинс, Виньято Запасные: Филя, Марич, Marco Ladisa, Гранди, Дзампано, Карбони, Данкан, Думбия, Йоронен, Шверко, Йебоа, Конде, Хапс, Бьяркасон

Серия А. 32 тур 12 апреля 16:00, Сан-Сиро Интер Завершен 3 - 1 - xG - Кальяри Матч окончен Чалханоглу Аслани 84’ 82’ Пикколи Паволетти 73’ Дейола Гаэтано 73’ Дзаппа Оберт 69’ Дейола Мартинес М. Тюрам 67’ Залевски Бастони 67’ 62’ Коман Лувумбу 62’ Макумбу Марин Димарко Дармиан 60’ Арнаутович Корреа 59’ Биссек

55’ 48’ Пикколи

2 тайм Перерыв Мартинес

26’ Арнаутович

13’ Интер Зоммер, Карлос Аугусто, де Врей, Биссек, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Фраттези, Залевски, Мартинес, Арнаутович, Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Ачерби, Павар, Дармиан, Кокки, Бастони, Аслани, Мхитарян, Беренбрух, М. Тюрам, Корреа, Тареми Запасные: Мартинес, Арнаутович, Беренбрух, Жозеп Мартинес, Залевски, Павар, Тареми, Димарко, Чалханоглу, Ди Дженнаро, Ачерби, Кокки, Мхитарян 1 тайм Кальяри: Каприле, Паломино, Мина, Дзаппа, Коман, Ауджелло, Дейола, Макумбу, Адопо, Дзортеа, Пикколи, Чоччи, Шерри, Луперто, Оберт, Виола, Прати, Марин, Янкто, Гаэтано, Паволетти, Лувумбу, Мутандва, Феличи Запасные: Мартинес, Арнаутович, Беренбрух, Жозеп Мартинес, Залевски, Павар, Тареми, Димарко, Чалханоглу, Ди Дженнаро, Ачерби, Кокки, Мхитарян

Серия А. 32 тур 11 апреля 18:45, Фриули Удинезе Завершен 0 - 4 - xG - Милан Матч окончен 89’ Терраччано Лукка Писарро 83’ 83’ Рафаэл Леау Терраччано 83’ Тео Бартезаги 81’ Рейндерс

Эккеленкамп Пайеро 75’ Кристенсен Пафунди 75’ Бийол 74’ 74’ Тео

72’ Хименес Соттиль 72’ Йович Абрахам Ловрич Браво 65’ Камара Модешту 65’ 55’ Меньян Спортьелло 2 тайм Перерыв 45’ Павлович

42’ Рафаэл Леау

Удинезе Окойе, Соле, Бийол, Кристенсен, Атта, Камара, Эккеленкамп, Карлстрем, Ловрич, Эхизибуэ, Лукка, Сава, Паделли, Пальма, Кабаселе, Джанетти, Пайеро, Саррага, Пафунди, Модешту, Браво, Писарро Запасные: Кабаселе, Джанетти, Пайеро, Саррага, Пафунди, Браво, Пальма, Модешту, Писарро, Сава, Паделли 1 тайм Милан: Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Тео, Рейндерс, Фофана, Хименес, Рафаэл Леау, Пулишич, Йович, Спортьелло, Торрьяни, Флоренци, Тиав, Бартезаги, Бондо, Терраччано, Муса, Чуквуэзе, Камарда, Жоау Феликс, Абрахам, Соттиль Запасные: Кабаселе, Джанетти, Пайеро, Саррага, Пафунди, Браво, Пальма, Модешту, Писарро, Сава, Паделли

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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