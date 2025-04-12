Матч окончен
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Кальяри», «Ювентус» принимает «Лечче», «Наполи» сыграет с «Эмполи» в понедельник
В Италии проходят матчи 32-го тура Серии А.
В пятницу «Милан» на выезде разгромил «Удинезе» (4:0).
В субботу «Интер» обыграл «Кальяри» (3:1), а «Ювентус» принимает «Лечче».
В воскресенье «Аталанта» встретится дома с «Болоньей».
В понедельник «Наполи» на своем поле сыграет с «Эмполи».
Чемпионат Италии
32-й тур
12 апреля 13:00, Пьерлуиджи Пенцо
12 апреля 18:45, Альянц Стэдиум
13 апреля 10:30, Адзурри д′Италия
13 апреля 13:00, Артемио Франки
Не начался
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13 апреля 13:00, Марк Антонио Бентегоди
13 апреля 16:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
13 апреля 18:45, Олимпийский стадион
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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