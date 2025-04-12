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Чемпионат Италии. «Интер» победил «Кальяри», «Ювентус» принимает «Лечче», «Наполи» сыграет с «Эмполи» в понедельник

В Италии проходят матчи 32-го тура Серии А.

В пятницу «Милан» на выезде разгромил «Удинезе» (4:0).

В субботу «Интер» обыграл «Кальяри» (3:1), а «Ювентус» принимает «Лечче». 

В воскресенье «Аталанта» встретится дома с «Болоньей». 

В понедельник «Наполи» на своем поле сыграет с «Эмполи».

Чемпионат Италии

32-й тур

Серия А. 32 тур
12 апреля 13:00, Пьерлуиджи Пенцо
Венеция
Завершен
1 - 0
-xG-
Монца
Матч окончен
Филя
90’
+6’
Бузио   Конде
85’
Филя
82’
77’
Урбаньски   Форсон
76’
А. Карбони   Паласиос
76’
Акпа-Акпро   Гальярдини
75’
Педру Перейра
  Филя
72’
Кике Перес   Думбия
71’
68’
Кальдирола
Эллертссон
67’
Йебоа
62’
Маркандалли   Хапс
61’
Ористанио   Йебоа
61’
Гюткьяер   Филя
60’
50’
Иццо   Кальдирола
2тайм
Перерыв
27’
Урбаньски
26’
Кейта Бальде   Капрари
Дзербин
10’
Венеция
Раду, Канде, Идзес, Маркандалли, Эллертссон, Бузио, Николусси-Кавилья, Кике Перес, Дзербин, Гюткьяер, Ористанио, Йоронен, Гранди, Хапс, Дзампано, Шверко, Карбони, Йебоа, Конде, Бьяркасон, Данкан, Думбия, Филя, Марич, Marco Ladisa
Запасные: Филя, Марич, Marco Ladisa, Гранди, Дзампано, Карбони, Данкан, Думбия, Йоронен, Шверко, Йебоа, Конде, Хапс, Бьяркасон
1тайм
Монца:
Турати, А. Карбони, Иццо, Педру Перейра, Акпа-Акпро, Бьянко, Урбаньски, Чурриа, Биринделли, Мота, Кейта Бальде, Пицциньякко, Мацца, Брорссон, Лекович, Кальдирола, Паласиос, Гальярдини, Кастровилли, Сенси, Капрари, Форсон, Ганвула, Петанья, Мартинс, Виньято
Запасные: Филя, Марич, Marco Ladisa, Гранди, Дзампано, Карбони, Данкан, Думбия, Йоронен, Шверко, Йебоа, Конде, Хапс, Бьяркасон
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Серия А. 32 тур
12 апреля 16:00, Сан-Сиро
Интер
Завершен
3 - 1
-xG-
Кальяри
Матч окончен
Чалханоглу   Аслани
84’
82’
Пикколи   Паволетти
73’
Дейола   Гаэтано
73’
Дзаппа   Оберт
69’
Дейола
Мартинес   М. Тюрам
67’
Залевски   Бастони
67’
62’
Коман   Лувумбу
62’
Макумбу   Марин
Димарко   Дармиан
60’
Арнаутович   Корреа
59’
  Биссек
55’
48’
  Пикколи
2тайм
Перерыв
  Мартинес
26’
  Арнаутович
13’
Интер
Зоммер, Карлос Аугусто, де Врей, Биссек, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Фраттези, Залевски, Мартинес, Арнаутович, Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Ачерби, Павар, Дармиан, Кокки, Бастони, Аслани, Мхитарян, Беренбрух, М. Тюрам, Корреа, Тареми
Запасные: Мартинес, Арнаутович, Беренбрух, Жозеп Мартинес, Залевски, Павар, Тареми, Димарко, Чалханоглу, Ди Дженнаро, Ачерби, Кокки, Мхитарян
1тайм
Кальяри:
Каприле, Паломино, Мина, Дзаппа, Коман, Ауджелло, Дейола, Макумбу, Адопо, Дзортеа, Пикколи, Чоччи, Шерри, Луперто, Оберт, Виола, Прати, Марин, Янкто, Гаэтано, Паволетти, Лувумбу, Мутандва, Феличи
Запасные: Мартинес, Арнаутович, Беренбрух, Жозеп Мартинес, Залевски, Павар, Тареми, Димарко, Чалханоглу, Ди Дженнаро, Ачерби, Кокки, Мхитарян
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Серия А. 32 тур
12 апреля 18:45, Альянц Стэдиум
Ювентус
Второй тайм
2 - 0
-xG-
0′
Лечче
77’
Данилу Вейга   Хельгасон
Н. Гонсалес   Франсишку Консейсау
76’
Влахович   Коло-Муани
67’
Копмейнерс   Веа
67’
Маккенни   Камбьязо
67’
56’
Пьеротти   Жослен
52’
Моренте
46’
Крстович   Ребич
46’
Галло   Сала
2тайм
Перерыв
  Йылдыз
33’
11’
Жан   Габриэл
  Копмейнерс
2’
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Калулу, Вейга, Йылдыз, Копмейнерс, Маккенни, К. Тюрам, Локателли, Н. Гонсалес, Влахович, Пинсольо, Даффара, Кошта, Камбьязо, Рухи, Савона, Дуглас Луис, Веа, Франсишку Консейсау, Коло-Муани
Запасные: Копмейнерс, Пинсольо, Н. Гонсалес, Дуглас Луис, Маккенни, Рухи, Савона, Влахович, Даффара, Кошта
1тайм
Лечче:
Фальконе, Жан, Гашпар, Баскиротто, Моренте, Пьеротти, Галло, Пьерре, Кулибали, Данилу Вейга, Крстович, Самооя, Фрюхтль, Сала, Габриэл, Гильбер, Каба, Банда, Рамадани, Хельгасон, Рафья, Бериша, Карлссон, Бурнете, Жослен, Ребич
Запасные: Копмейнерс, Пинсольо, Н. Гонсалес, Дуглас Луис, Маккенни, Рухи, Савона, Влахович, Даффара, Кошта
Подробнее
Серия А. 32 тур
13 апреля 10:30, Адзурри д′Италия
Аталанта
Не начался
-xG-
Болонья
Серия А. 32 тур
13 апреля 13:00, Артемио Франки
Фиорентина
Не начался
-xG-
Парма
Серия А. 32 тур
13 апреля 13:00, Марк Антонио Бентегоди
Верона
Не начался
-xG-
Дженоа
Серия А. 32 тур
13 апреля 16:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Не начался
-xG-
Торино
Серия А. 32 тур
13 апреля 18:45, Олимпийский стадион
Лацио
Не начался
-xG-
Рома
Серия А. 32 тур
14 апреля 18:45, Сан-Паоло
Наполи
Не начался
-xG-
Эмполи
Серия А. 32 тур
11 апреля 18:45, Фриули
Удинезе
Завершен
0 - 4
-xG-
Милан
Матч окончен
89’
Терраччано
Лукка   Писарро
83’
83’
Рафаэл Леау   Терраччано
83’
Тео   Бартезаги
81’
  Рейндерс
Эккеленкамп   Пайеро
75’
Кристенсен   Пафунди
75’
Бийол
74’
74’
  Тео
72’
Хименес   Соттиль
72’
Йович   Абрахам
Ловрич   Браво
65’
Камара   Модешту
65’
55’
Меньян   Спортьелло
2тайм
Перерыв
45’
  Павлович
42’
  Рафаэл Леау
Удинезе
Окойе, Соле, Бийол, Кристенсен, Атта, Камара, Эккеленкамп, Карлстрем, Ловрич, Эхизибуэ, Лукка, Сава, Паделли, Пальма, Кабаселе, Джанетти, Пайеро, Саррага, Пафунди, Модешту, Браво, Писарро
Запасные: Кабаселе, Джанетти, Пайеро, Саррага, Пафунди, Браво, Пальма, Модешту, Писарро, Сава, Паделли
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Тео, Рейндерс, Фофана, Хименес, Рафаэл Леау, Пулишич, Йович, Спортьелло, Торрьяни, Флоренци, Тиав, Бартезаги, Бондо, Терраччано, Муса, Чуквуэзе, Камарда, Жоау Феликс, Абрахам, Соттиль
Запасные: Кабаселе, Джанетти, Пайеро, Саррага, Пафунди, Браво, Пальма, Модешту, Писарро, Сава, Паделли
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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