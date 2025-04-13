«Париж – Рубэ». Гонщики проедут по маршруту длиной 259 км с 30 секторами брусчатки
13 апреля пройдет классическая однодневная велогонка «Париж – Рубэ».
«Париж – Рубэ»
Компьень – Рубэ, Франция
259,2 км
Начало – 12:10 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko.
Фавориты
Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)
Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Deceuninck)
Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck)
Биниам Гирмей (ЮАР, Intermarché – Wanty)
Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek)
Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek)
Тим Мерлир (Бельгия, Soudal Quick-Step)
Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike)
Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers)
Александр Кристофф (Норвегия, Uno-X Mobility)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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