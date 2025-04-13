«Париж – Рубэ». Гонщики проедут по маршруту длиной 259 км с 30 секторами брусчатки

13 апреля пройдет классическая однодневная велогонка «Париж – Рубэ».

«Париж – Рубэ»

Компьень – Рубэ, Франция

259,2 км

Профиль/Карта

Начало – 12:10 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko.

Фавориты

Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)

Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Deceuninck)

Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck)

Биниам Гирмей (ЮАР, Intermarché – Wanty)

Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek)

Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek)

Тим Мерлир (Бельгия, Soudal Quick-Step)

Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike)

Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers)

Александр Кристофф (Норвегия, Uno-X Mobility)