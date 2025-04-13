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Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Семиков, Якимушкин, Ившин, Волков, Тимашов, Виценко выступят в коньковом марафоне на 70 км

13 апреля лыжники пробегут коньковый марафон на 70 км на чемпионате России .

Чемпионат России по лыжным гонкам

Мончегорск

Мужчины

70 км, свободный стиль

Начало – 10:00 по московскому времени. 

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Илья Семиков

3. Александр Ившин 

4. Сергей Волков 

5. Антон Тимашов

6. Алексей Виценко

7. Иван Якимушкин

8. Максим Зубцов

9. Андрей Кузнецов

10. Виктор Иванов

11. Виктор Семенов

12. Егор Митрошин

13. Олег Поляков

14. Александр Гребенько

15. Владимир Фролов

19. Роман Елетнов (Беларусь)

22. Рифат Сафиуллин

31. Алексей Шемякин

Полный старт-лист – здесь. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Большунов
logoАлександр Ившин
logoИлья Семиков
logoАнтон Тимашов
logoИван Якимушкин
Алексей Виценко
масс-старт
Рифат Сафиуллин
Александр Гребенько
logoсборная России (лыжные гонки)
Алексей Шемякин
logoРоман Елетнов
лыжные гонки
logoСергей Волков
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