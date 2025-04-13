Лыжи. Чемпионат России. Большунов, Семиков, Якимушкин, Ившин, Волков, Тимашов, Виценко выступят в коньковом марафоне на 70 км
13 апреля лыжники пробегут коньковый марафон на 70 км на чемпионате России .
Чемпионат России по лыжным гонкам
Мончегорск
Мужчины
70 км, свободный стиль
Начало – 10:00 по московскому времени.
Старт-лист
2. Илья Семиков
4. Сергей Волков
6. Алексей Виценко
8. Максим Зубцов
9. Андрей Кузнецов
10. Виктор Иванов
11. Виктор Семенов
12. Егор Митрошин
13. Олег Поляков
14. Александр Гребенько
15. Владимир Фролов
19. Роман Елетнов (Беларусь)
22. Рифат Сафиуллин
31. Алексей Шемякин
Полный старт-лист – здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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