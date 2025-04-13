НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» встречается с «Оттавой», «Тампа» примет «Баффало», «Каролина» против «Торонто»
«Вашингтон» дома сыграет с «Коламбусом» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Питтсбург» будет противостоять «Бостону», «Оттава» принимает «Филадельфию», «Тампа» встретится с «Баффало», «Колорадо» проведет матч с «Анахаймом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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