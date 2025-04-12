Матч окончен
Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Леганеса», «Сосьедад» Захаряна уступил «Мальорке», «Реал» сыграет с «Алавесом» в воскресенье
В Ла Лиге проходят матчи 31-го тура.
В пятницу «Валенсия» дома победила «Севилью» (1:0).
В субботу «Барселона» в гостях сыграет с «Леганесом», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна дома уступил «Мальорке» (0:2).
В воскресенье «Алавес» встретится с «Реалом», «Атлетико» будет противостоять «Вальядолиду».
31-й тур
12 апреля 12:00, Реале Арена
Завершен
0 - 2
-xG-
12 апреля 14:15, Колисеум Альфонсо Перес
Завершен
1 - 3
-xG-
13 апреля 14:15, Мендисорроса
Не начался
-xG-
13 апреля 16:30, Бенито Вильямарин
Не начался
-xG-
Не начался
-xG-
14 апреля 19:00, Метрополитано
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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