Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Леганеса», «Сосьедад» Захаряна уступил «Мальорке», «Реал» сыграет с «Алавесом» в воскресенье

В Ла Лиге проходят матчи 31-го тура.

В пятницу «Валенсия » дома победила «Севилью» (1:0).

В субботу «Барселона » в гостях сыграет с «Леганесом », «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна дома уступил «Мальорке» (0:2).

В воскресенье «Алавес » встретится с «Реалом », «Атлетико » будет противостоять «Вальядолиду ».

Чемпионат Испании

31-й тур

Ла Лига. 31 тур 12 апреля 16:30, Балаидос Сельта Завершен 0 - 2 - xG - Эспаньол Матч окончен 83’ Пуадо Шеддира 83’ Фернандес Калеро 77’ Пуадо 75’ Экспосито Милья Каррейра Сведберг 71’ Жаилсон 65’ 64’ Рока Каррерас 63’ Фернандес

Аспас Фер Лопес 62’ Хави Родригес Жаилсон 62’ 46’ Лосано Крал Сотело Мориба 46’ 2 тайм Перерыв Хави Родригес 45’ +4’ 44’ Лосано 28’ Фернандес

Старфельт Домингес 15’ Сельта Гуаита, Мингеса, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Бельтран, Гонсалес, Сотело, Аспас, Каррейра, Дуран, Вильяр, Ристич, Домингес, Мориба, Серви, Лосада, Жаилсон, Сведберг, У. Альварес, Д. Родригес, Фер Лопес, Иглесиас Запасные: Домингес, Мориба, Ристич, Д. Родригес, Серви, Лосада, Иглесиас, Вильяр, Жаилсон, Сведберг, У. Альварес, Фер Лопес 1 тайм Эспаньол: Гарсия, Ромеро, Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали, Лосано, У. Гонсалес, Пуадо, Экспосито, Рока, Фернандес, Пачеко, Фортуньо, Серджи Гомес, Калеро, Техеро, Инохо, Милья, Агуадо, Крал, Велис, Шеддира, Каррерас Запасные: Домингес, Мориба, Ристич, Д. Родригес, Серви, Лосада, Иглесиас, Вильяр, Жаилсон, Сведберг, У. Альварес, Фер Лопес

Ла Лига. 31 тур 12 апреля 19:00, Бутарке Леганес Второй тайм 0 - 1 - xG - 0′ Барселона 67’ Фермин Лопес Гави Диоманде Хуан Крус 59’ 48’ Саэнс

46’ Араухо де Йонг 2 тайм Перерыв 41’ Бальде Мартин Альтимира 7’ Леганес Дмитрович, Хави, Серхио Гонсалес, Саэнс, Розье, Диоманде, Сиссе, Тапия, Оскар Родригес, Альтимира, Раба, Сориано, Абахас, Бачильер, Хуан Крус, Брашанац, Неу, Лопес, Чикко, де ла Фуэнте, Дук, Диего Гарсия, Мунир Запасные: Дук, Диоманде, Абахас, Бачильер, Лопес, де ла Фуэнте, Диего Гарсия, Неу, Чикко, Мунир, Сориано, Брашанац 1 тайм Барселона: Шченсны, Бальде, Мартинес, Араухо, Кунде, Эрик Гарсия, Педри, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, Левандовски, Пенья, Кочен, Кубарси, Кристенсен, Форт, Мартин, Гави, Торре, де Йонг, Ферран Торрес, Фати, Виктор Запасные: Дук, Диоманде, Абахас, Бачильер, Лопес, де ла Фуэнте, Диего Гарсия, Неу, Чикко, Мунир, Сориано, Брашанац

Ла Лига. 31 тур 11 апреля 19:00, Месталья Валенсия Завершен 1 - 0 - xG - Севилья Матч окончен Риоха Диакаби 87’ Герра Франсиско Перес 87’ Гайя 81’ 79’ Кармона Хуанлу Санчес 79’ Гудель Педроса Фулькье 79’ Диего Лопес Пепелу 74’ Андре Алмейда Рафа Мир 74’ 73’ Кармона 72’ Салас 66’ Пеке Идумбо-Музамбо 66’ И. Ромеро Эджуке 66’ Локонга Сауль Садик Дуро 60’ Герра 46’ 2 тайм Перерыв Герра

45’ +4’ Валенсия Мамардашвили, Гайя, Москера, Таррега, Фулькье, Барренечеа, Герра, Диего Лопес, Андре Алмейда, Риоха, Садик, Димитриевски, Доменек, Гасьоровски, Хесус Васкес, Ааронс, Диакаби, Франсиско Перес, Пепелу, Канос, Гильямон, Рафа Мир, Дуро Запасные: Ааронс, Диакаби, Пепелу, Канос, Димитриевски, Доменек, Гасьоровски, Хесус Васкес, Рафа Мир, Франсиско Перес, Гильямон, Дуро 1 тайм Севилья: Нюланд, Салас, Гудель, Баде, Кармона, Агуме, Соу, Лукебакио, Локонга, Пеке, И. Ромеро, Арболь, Альваро Фернандес, Мартинес, Маркао Тейшейра, Педроса, Буэно, Идумбо-Музамбо, Хуанлу Санчес, Сауль, Сусо, Антонетти, Эджуке Запасные: Ааронс, Диакаби, Пепелу, Канос, Димитриевски, Доменек, Гасьоровски, Хесус Васкес, Рафа Мир, Франсиско Перес, Гильямон, Дуро

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги