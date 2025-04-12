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Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Леганеса», «Сосьедад» Захаряна уступил «Мальорке», «Реал» сыграет с «Алавесом» в воскресенье

В Ла Лиге проходят матчи 31-го тура.

В пятницу «Валенсия» дома победила «Севилью» (1:0).

В субботу «Барселона» в гостях сыграет с «Леганесом», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна дома уступил «Мальорке» (0:2).

В воскресенье «Алавес» встретится с «Реалом», «Атлетико» будет противостоять «Вальядолиду».

Чемпионат Испании

31-й тур

Ла Лига. 31 тур
12 апреля 12:00, Реале Арена
Реал Сосьедад
Завершен
0 - 2
-xG-
Мальорка
Матч окончен
90’
+5’
Маффео
Элустондо
90’
+2’
Субименди
90’
85’
А. Санчес   Морей
84’
Мохика   Тони Лато
79’
Ларин   Пратс
Марин   Оласагасти
72’
Кубо   Марьескуррена
72’
72’
Дани Родригес   Маскарель
Ойарсабаль
71’
Сучич   Оускарссон
56’
47’
  Дардер
Барренечеа   Серхио Гомес
46’
2тайм
Перерыв
20’
  Ларин
Реал Сосьедад
Ремиро, Муньос, Элустондо, Мартин, Арамбуру, Субименди, Сучич, Барренечеа, Марин, Кубо, Ойарсабаль, Марреро, Хави Лопес, Траоре, Пачеко, Бейтиа, Оласагасти, Серхио Гомес, Туррьентес, Браис Мендес, Goti López, Оускарссон, Марьескуррена
Запасные: Марреро, Хави Лопес, Траоре, Пачеко, Серхио Гомес, Марьескуррена, Туррьентес, Браис Мендес, Бейтиа, Оласагасти, Goti López, Оускарссон
1тайм
Мальорка:
Грейф, Мохика, Маффео, Копете, Раильо, Вальент, Дардер, Саму Кошта, А. Санчес, Дани Родригес, Ларин, Роман, Куэльяр, Морей, Тони Лато, Фернандес, Лопес, Маскарель, Салас, Пратс, Шикинью, Доменек
Запасные: Марреро, Хави Лопес, Траоре, Пачеко, Серхио Гомес, Марьескуррена, Туррьентес, Браис Мендес, Бейтиа, Оласагасти, Goti López, Оускарссон
Подробнее
Ла Лига. 31 тур
12 апреля 14:15, Колисеум Альфонсо Перес
Хетафе
Завершен
1 - 3
-xG-
Лас-Пальмас
Матч окончен
87’
Фабиу Силва   Муньос
85’
Мата
78’
Макберни   Мата
Терратс   Карлес Перес
76’
74’
  Фабиу Силва
Бернат   да Коста
67’
Уче   Майораль
66’
63’
Сандро Рамирес   Фустер
61’
  Макберни
Хуанми   Ньом
57’
53’
  Фабиу Силва
48’
Байчетич
46’
Вити   Марвин
46’
Эссугу   Молейро
2тайм
Перерыв
Рико
33’
  Альдерете
19’
Хетафе
Сория, Рико, Альдерете, Дуарте, Иглесиас, Бернат, Арамбарри, Милья, Терратс, Уче, Хуанми, Летачек, Джене, Беррокаль, Ньом, Сола, Сантьяго, Майораль, Йылдырым, Карлес Перес, А. Родригес, Петер Федерико, да Коста
Запасные: Сола, Йылдырым, Джене, Ньом, Летачек, Беррокаль, Сантьяго, Майораль, Карлес Перес, А. Родригес, Петер Федерико, да Коста
1тайм
Лас-Пальмас:
Хоркаш, Мармоль, Маккенна, А. Суарес, Вити, Сандро Рамирес, Эссугу, Байчетич, Хави Муньос, Фабиу Силва, Макберни, Кильяне, Мора, Марвин, Муньос, Эрцог, Кампанья, Молейро, Луаодис, Фустер, Янузай, М. Кардона, Мата
Запасные: Сола, Йылдырым, Джене, Ньом, Летачек, Беррокаль, Сантьяго, Майораль, Карлес Перес, А. Родригес, Петер Федерико, да Коста
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Ла Лига. 31 тур
12 апреля 16:30, Балаидос
Сельта
Завершен
0 - 2
-xG-
Эспаньол
Матч окончен
83’
Пуадо   Шеддира
83’
Фернандес   Калеро
77’
Пуадо
75’
Экспосито   Милья
Каррейра   Сведберг
71’
Жаилсон
65’
64’
Рока   Каррерас
63’
  Фернандес
Аспас   Фер Лопес
62’
Хави Родригес   Жаилсон
62’
46’
Лосано   Крал
Сотело   Мориба
46’
2тайм
Перерыв
Хави Родригес
45’
+4’
44’
Лосано
28’
  Фернандес
Старфельт   Домингес
15’
Сельта
Гуаита, Мингеса, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Бельтран, Гонсалес, Сотело, Аспас, Каррейра, Дуран, Вильяр, Ристич, Домингес, Мориба, Серви, Лосада, Жаилсон, Сведберг, У. Альварес, Д. Родригес, Фер Лопес, Иглесиас
Запасные: Домингес, Мориба, Ристич, Д. Родригес, Серви, Лосада, Иглесиас, Вильяр, Жаилсон, Сведберг, У. Альварес, Фер Лопес
1тайм
Эспаньол:
Гарсия, Ромеро, Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали, Лосано, У. Гонсалес, Пуадо, Экспосито, Рока, Фернандес, Пачеко, Фортуньо, Серджи Гомес, Калеро, Техеро, Инохо, Милья, Агуадо, Крал, Велис, Шеддира, Каррерас
Запасные: Домингес, Мориба, Ристич, Д. Родригес, Серви, Лосада, Иглесиас, Вильяр, Жаилсон, Сведберг, У. Альварес, Фер Лопес
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Ла Лига. 31 тур
12 апреля 19:00, Бутарке
Леганес
Второй тайм
0 - 1
-xG-
0′
Барселона
67’
Фермин Лопес   Гави
Диоманде   Хуан Крус
59’
48’
  Саэнс
46’
Араухо   де Йонг
2тайм
Перерыв
41’
Бальде   Мартин
Альтимира
7’
Леганес
Дмитрович, Хави, Серхио Гонсалес, Саэнс, Розье, Диоманде, Сиссе, Тапия, Оскар Родригес, Альтимира, Раба, Сориано, Абахас, Бачильер, Хуан Крус, Брашанац, Неу, Лопес, Чикко, де ла Фуэнте, Дук, Диего Гарсия, Мунир
Запасные: Дук, Диоманде, Абахас, Бачильер, Лопес, де ла Фуэнте, Диего Гарсия, Неу, Чикко, Мунир, Сориано, Брашанац
1тайм
Барселона:
Шченсны, Бальде, Мартинес, Араухо, Кунде, Эрик Гарсия, Педри, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, Левандовски, Пенья, Кочен, Кубарси, Кристенсен, Форт, Мартин, Гави, Торре, де Йонг, Ферран Торрес, Фати, Виктор
Запасные: Дук, Диоманде, Абахас, Бачильер, Лопес, де ла Фуэнте, Диего Гарсия, Неу, Чикко, Мунир, Сориано, Брашанац
Подробнее
Ла Лига. 31 тур
13 апреля 12:00, Эль-Садар
Осасуна
Не начался
-xG-
Жирона
Ла Лига. 31 тур
13 апреля 14:15, Мендисорроса
Алавес
Не начался
-xG-
Реал Мадрид
Ла Лига. 31 тур
13 апреля 16:30, Бенито Вильямарин
Бетис
Не начался
-xG-
Вильярреал
Ла Лига. 31 тур
13 апреля 19:00, Сан-Мамес
Атлетик
Не начался
-xG-
Райо Вальекано
Ла Лига. 31 тур
14 апреля 19:00, Метрополитано
Атлетико
Не начался
-xG-
Вальядолид
Ла Лига. 31 тур
11 апреля 19:00, Месталья
Валенсия
Завершен
1 - 0
-xG-
Севилья
Матч окончен
Риоха   Диакаби
87’
Герра   Франсиско Перес
87’
Гайя
81’
79’
Кармона   Хуанлу Санчес
79’
Гудель   Педроса
Фулькье
79’
Диего Лопес   Пепелу
74’
Андре Алмейда   Рафа Мир
74’
73’
Кармона
72’
Салас
66’
Пеке   Идумбо-Музамбо
66’
И. Ромеро   Эджуке
66’
Локонга   Сауль
Садик   Дуро
60’
Герра
46’
2тайм
Перерыв
  Герра
45’
+4’
Валенсия
Мамардашвили, Гайя, Москера, Таррега, Фулькье, Барренечеа, Герра, Диего Лопес, Андре Алмейда, Риоха, Садик, Димитриевски, Доменек, Гасьоровски, Хесус Васкес, Ааронс, Диакаби, Франсиско Перес, Пепелу, Канос, Гильямон, Рафа Мир, Дуро
Запасные: Ааронс, Диакаби, Пепелу, Канос, Димитриевски, Доменек, Гасьоровски, Хесус Васкес, Рафа Мир, Франсиско Перес, Гильямон, Дуро
1тайм
Севилья:
Нюланд, Салас, Гудель, Баде, Кармона, Агуме, Соу, Лукебакио, Локонга, Пеке, И. Ромеро, Арболь, Альваро Фернандес, Мартинес, Маркао Тейшейра, Педроса, Буэно, Идумбо-Музамбо, Хуанлу Санчес, Сауль, Сусо, Антонетти, Эджуке
Запасные: Ааронс, Диакаби, Пепелу, Канос, Димитриевски, Доменек, Гасьоровски, Хесус Васкес, Рафа Мир, Франсиско Перес, Гильямон, Дуро
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЛа Лига
результаты
logoМальорка
logoВаленсия
logoБарселона
logoВальядолид
logoРайо Вальекано
logoАтлетик
logoЭспаньол
logoЛеганес
logoРеал Мадрид
logoСевилья
logoЖирона
logoРеал Сосьедад
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logoЛас-Пальмас
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logoАлавес
logoСельта
logoАтлетико
logoБетис
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