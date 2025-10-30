  • Спортс
  • Скоулз не комментирует матчи из-за аутизма сына: «Я обозревал ЛЕ с «МЮ» в том сезоне – он был у меня и начинал нервничать, кусаться и царапаться. Работа в студии строится вокруг его распорядка»
Скоулз не комментирует матчи из-за аутизма сына: «Я обозревал ЛЕ с «МЮ» в том сезоне – он был у меня и начинал нервничать, кусаться и царапаться. Работа в студии строится вокруг его распорядка»

Пол Скоулз рассказал, как аутизм сына повлиял на его жизнь и работу.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» завершил игровую карьеру в 2013 году и занялся тренерской деятельностью, а затем работал в СМИ экспертом и комментатором. Cкоулз признался, что перестал комментировать матчи из-за состояния сына Эйдена.

«Все, что я делаю сейчас, строится вокруг него. Я работаю в студии, но все строится вокруг его распорядка.

В прошлом сезоне по четвергам я обозревал Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед». В эти вечера он обычно был у меня и начинал нервничать, кусаться и царапаться», – сказал Скоулз в подкасте Stick to Football.

Экс-игрок изначально держал диагноз сына в секрете во время своей игровой карьеры и рассказал, что тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон исключил его из состава, когда он пытался уладить ситуацию в частном порядке.

«Я не мог никуда от этого деться, даже играя – в те времена это было очень тяжело. Не думаю, что ему поставили диагноз, пока ему не исполнилось два с половиной года. Ты сразу понимаешь, что что-то не так, но потом ставят диагноз, а я о нем никогда не слышал.

Я помню первый раз после этого, мы играли с «Дерби» на выезде, и я просто не хотел там находиться. Помню, тренер исключил меня через неделю, и я никому об этом не сказал.

В итоге я рассказал [партнерам по команде] несколько недель спустя, потому что это было довольно тяжело. Даже сейчас мне не нужно сочувствие или что-то в этом роде. Я просто думал, что даже если я поговорю с кем-нибудь об этом, это не поможет Эйдену.

Сейчас, когда я становлюсь старше, меня больше всего беспокоит: что произойдет, когда тебя не будет рядом? Вот о чем я теперь постоянно думаю», – добавил Скоулз.

Расстройство аутистического спектра – ряд состояний, которые влияют на то, как человек общается и взаимодействует с окружающим миром, а также на его интересы и поведение. Это не болезнь, а врожденное состояние. По оценкам, один из ста человек в Великобритании страдает аутизмом.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
