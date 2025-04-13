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Дзюба отправил воздушный поцелуй в камеру, говоря о несостоявшемся переходе в «Факел»: «Асхабадзе зарубил. Роман Гурамович, огромный привет!»

Артем Дзюба припомнил Роману Асхабадзе несостоявшийся переход в «Факел».

«Акрон» обыграл «Факел» (1:0) в матче 24‑го тура Мир РПЛ. Дзюба забил единственный гол, реализовав пенальти. На счету форварда, являющегося рекордсменом по числу голов в истории российского футбола, теперь 237 мячей за карьеру.

– Экс-главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов сказал, что вы могли оказаться в «Факеле» в августе, но этого не произошло. Это правда или нет?

– Не мог. Были разговоры, Асхабадзе сразу это зарубил. Роман Гурамович, огромный привет! – сказал Дзюба, отправив в камеру воздушный поцелуй.

Фото: t.me/fcfakel36

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoФакел
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Пятибратов
logoРоман Асхабадзе
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