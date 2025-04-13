Дзюба отправил воздушный поцелуй в камеру, говоря о несостоявшемся переходе в «Факел»: «Асхабадзе зарубил. Роман Гурамович, огромный привет!»
Артем Дзюба припомнил Роману Асхабадзе несостоявшийся переход в «Факел».
«Акрон» обыграл «Факел» (1:0) в матче 24‑го тура Мир РПЛ. Дзюба забил единственный гол, реализовав пенальти. На счету форварда, являющегося рекордсменом по числу голов в истории российского футбола, теперь 237 мячей за карьеру.
– Экс-главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов сказал, что вы могли оказаться в «Факеле» в августе, но этого не произошло. Это правда или нет?
– Не мог. Были разговоры, Асхабадзе сразу это зарубил. Роман Гурамович, огромный привет! – сказал Дзюба, отправив в камеру воздушный поцелуй.
Фото: t.me/fcfakel36
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
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