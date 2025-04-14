Мбаппе дисквалифицируют на 1 матч после прямой красной в игре с «Алавесом» за удар шипами в голень Бланко (COPE)

Килиан Мбаппе дисквалифицируют на одну игру за фол в матче с «Алавесом».

«Реал » победил «Алавес» в 32-м туре Ла Лиги (1:0).

На 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги (1:0) нападающий «Реала» в центре поля ударил шипами в голень Антонио Бланко в борьбе за мяч. Главный судья Сесар Сото Градо сперва показал Мбаппе желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и показал французу красную.

Как сообщает журналист COPE Исаак Футо, Мбаппе пропустит только ближайший матч чемпионата с «Атлетиком ».