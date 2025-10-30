Фаната «Овьедо», назвавшего Рэшфорда «ниггером», могут оштрафовать на 4000 евро
Фанат, оскорблявший Маркуса Рэшфорда на почве расизма, будет оштрафован.
25 сентября «Барселона» обыграла «Реал Овьедо» в гостях со счетом 3:1. Во время этого матча один из болельщиков хозяев оскорблял английского форварда гостей, употребив уничижительное для чернокожих слово negrata (грубое сленговое слово, которое можно перевести как «ниггер, черный» – Спортс’‘).
Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом и нетерпимостью в спорте предложила оштрафовать фаната на 4000 евро.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости