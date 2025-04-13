«Зенит» до 2 очков сократил отставание от «Краснодара» и оторвался от «Спартака» и ЦСКА на 3 балла. При равенстве очков петербуржцы опередят «быков»

Отрыв «Краснодара» от «Зенита» сократился по итогам 24-го тура Мир РПЛ.

Действующие чемпионы России разгромили нынешних лидеров лиги со счетом 4:1. У «быков» осталось 52 очка, у петербуржцев теперь 50 баллов.

На третьем месте идет «Спартак », на четвертом – ЦСКА . Эти команды набрали по 47 очков. За ними – «Динамо » (43) и «Локомотив » (41).

Отметим, что при равенстве очков в конце чемпионата «Зенит» опередит «Краснодар» благодаря разнице голов в личных встречах. Обе команды обыграли друг друга по разу, но «Зенит» выиграл 4:1, а «Краснодар» – 2:0.

Забирай лучшие бонусы: фрибеты, акции, промокоды