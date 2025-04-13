«Зенит» до 2 очков сократил отставание от «Краснодара» и оторвался от «Спартака» и ЦСКА на 3 балла. При равенстве очков петербуржцы опередят «быков»
Отрыв «Краснодара» от «Зенита» сократился по итогам 24-го тура Мир РПЛ.
Действующие чемпионы России разгромили нынешних лидеров лиги со счетом 4:1. У «быков» осталось 52 очка, у петербуржцев теперь 50 баллов.
На третьем месте идет «Спартак», на четвертом – ЦСКА. Эти команды набрали по 47 очков. За ними – «Динамо» (43) и «Локомотив» (41).
Отметим, что при равенстве очков в конце чемпионата «Зенит» опередит «Краснодар» благодаря разнице голов в личных встречах. Обе команды обыграли друг друга по разу, но «Зенит» выиграл 4:1, а «Краснодар» – 2:0.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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