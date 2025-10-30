Сборную Сербии возглавил Велько Паунович. Он будет руководить командой в последних матчах квалификации ЧМ-2026

Сборная Сербии объявила о назначении нового тренера.

Команду возглавил Велько Паунович . Он будет руководить сборной в двух последних матчах квалификации ЧМ-2026 – против Англии и Латвии. Встречи состоятся 13 и 16 ноября соответственно.

Последним местом работы 48-летнего специалиста был «Реал Овьедо», который он возглавлял с марта этого года по начало октября.

Сборная Сербии занимает 3-е место в своей группе квалификации ЧМ-2026, набрав 10 очков после 6 туров, и отстает от Англии на 8 баллов, от Албании – на 1.