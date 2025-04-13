Игроки «Зенита» получат по 110 тысяч евро за победу над «Краснодаром», за чемпионство дадут 1,4 млн евро (Sport24)
Игроки «Зенита» получат солидные бонусы за победу над «Краснодаром».
По данным Sport24, премиальные каждому игроку петербургского клуба в случае победы над «Краснодаром» составят 110 тысяч евро. Если «Зенит» победит с разницей в три мяча и более – сумма вырастет до 250 тысяч.
Были увеличены премиальные за чемпионство – с 800 тысяч до 1,4 млн евро.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Sports
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