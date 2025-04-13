  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки «Зенита» получат по 110 тысяч евро за победу над «Краснодаром», за чемпионство дадут 1,4 млн евро (Sport24)
70

Игроки «Зенита» получат по 110 тысяч евро за победу над «Краснодаром», за чемпионство дадут 1,4 млн евро (Sport24)

Игроки «Зенита» получат солидные бонусы за победу над «Краснодаром».

По данным Sport24, премиальные каждому игроку петербургского клуба в случае победы над «Краснодаром» составят 110 тысяч евро. Если «Зенит» победит с разницей в три мяча и более – сумма вырастет до 250 тысяч.

Были увеличены премиальные за чемпионство – с 800 тысяч до 1,4 млн евро.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Забирай лучшие бонусы: фрибеты, акции, промокоды

Опубликовано: Sports
logoЗенит
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
💥 «Зенит» разгромил «Краснодар» – 4:1! У Соболева ассист на Энрике, у Мостового 1+1
83132 минуты назад
Сергей Семак: «Золотой матч – один. Тот, который позволяет завоевать золотые медали, а важных много. То, что Соболев забил – хорошо, но это не гарантия включения в старт»
2сегодня, 13:55
Мусаев перед «Зенитом»: «Матч не решающий. Не нужно думать, что ничья устраивает. Если начнем хитрить и мудрить, к хорошему это не приведет»
3сегодня, 13:47
Латышонок в «Краснодаре»: чувствовал себя манекеном, пропускал 7 за матч, полтора месяца добивался ухода
22сегодня, 13:40
«Зенит» выиграет – у него больше опыта и состав глубже. «Краснодар» не станет чемпионом, у петербуржцев отмечается юбилей клуба». Смородская о матче
17сегодня, 13:21
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» разгромил «Краснодар», «Крылья» в гостях у «Химок», «Акрон» одолел «Факел»
30403 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» одолел «Алавес», «Атлетик» против «Райо», «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом» в понедельник
1124 минуты назадLive
Семак выиграл 7 из 9 матчей против Мусаева и проиграл лишь один
2110 минут назад
«Зенит» проиграл «Краснодару» лишь один из 15 последних матчей, выиграв десять
1411 минут назад
У «Реала» первая победа за 4 матча – над «Алавесом» с удалением Мбаппе на 38-й
1911 минут назад
Защитника «Алавеса» Санчеса удалили после ВАР во 2-м тайме за удар шипами в ногу Винисиусу
813 минут назадФото
У Соболева голевые действия в двух матчах Мир РПЛ подряд: гол «Локо» и ассист с «Краснодаром». До апреля за «Зенит» не было ни одного очка
2815 минут назад
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 1:0. Мбаппе удалили на 38-й, Санчеса – на 70-й
32120 минут назад
«Краснодар» проиграл в РПЛ впервые с 1 декабря – «Зениту». Было 2 ничьих и 4 победы
3424 минуты назад
«Зенит» до 2 очков сократил отставание от «Краснодара» и оторвался от «Спартака» и ЦСКА на 3 балла. При равенстве очков петербуржцы опередят «быков»
10025 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о победе «Зенита»: «Все по делу, на сегодня они сильнее «Краснодара». Во всем. И на всех участках поля»
47 секунд назад
«Химки» – «Крылья Советов». Заболотный и Сергеев играют. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
«Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Гарначо ответил на гол Тонали! Онлайн-трансляция
2027 минут назадLive
Мостовой упал в штрафной «Краснодара» после контакта с Черниковым. Кукуян не дал «Зениту» пенальти
1739 минут назадФото
Итурральде о столкновении Гюлера с вратарем «Алавеса» в штрафной: «Он не сумел нанести удар, а затем был остаточный контакт с голкипером. Это не фол»
2сегодня, 15:31Фото
Чемпионат Германии. «Штутгарт» проиграл «Вердеру», «Айнтрахт» против «Хайденхайма»
53сегодня, 15:30Live
LEON Вторая лига А. «Кубань» – «Машук-КМВ», «Спартак» Кострома забил 4 гола «Волгарю»
сегодня, 15:17
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева встречается с «Ренном», «Сент-Этьен» сыграл 3:3 с «Брестом», игра «ПСЖ» перенесена
18сегодня, 15:16Live
Первая лига. «Балтика» против «Сочи», «Черноморец» сыграл вничью с «Ротором», «Арсенал» уступил СКА в гостях
19сегодня, 15:01Live
Гонду забил 9-й гол в РПЛ за «Зенит» – «Краснодару». Всего за клуб у него 10 мячей в 22 играх
3сегодня, 14:50