Пиастри до трех очков сократил отставание от Норриса в чемпионате, Ферстаппен опустился на третье место

Пилоты «Макларена» лидируют в «Ф-1», Ферстаппен – третий.

Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Бахрейна и вышел на вторую строчку в личном зачете «Формулы-1».

Успех позволил австралийцу приблизиться к напарнику по «Макларену » Ландо Норрису . Пилотов разделяет три балла (77 против 74).

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен , действующий обладатель титула, финишировал шестым и опустился со второй на третью позицию в чемпионате. На счету четырехкратного чемпиона мира 69 очков.

Гран-при Бахрейна-2025. Пиастри выиграл гонку, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й