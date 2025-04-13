Пиастри до трех очков сократил отставание от Норриса в чемпионате, Ферстаппен опустился на третье место
Пилоты «Макларена» лидируют в «Ф-1», Ферстаппен – третий.
Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Бахрейна и вышел на вторую строчку в личном зачете «Формулы-1».
Успех позволил австралийцу приблизиться к напарнику по «Макларену» Ландо Норрису. Пилотов разделяет три балла (77 против 74).
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, действующий обладатель титула, финишировал шестым и опустился со второй на третью позицию в чемпионате. На счету четырехкратного чемпиона мира 69 очков.
Гран-при Бахрейна-2025. Пиастри выиграл гонку, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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