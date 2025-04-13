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  • Пиастри до трех очков сократил отставание от Норриса в чемпионате, Ферстаппен опустился на третье место
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Пиастри до трех очков сократил отставание от Норриса в чемпионате, Ферстаппен опустился на третье место

Пилоты «Макларена» лидируют в «Ф-1», Ферстаппен – третий.

Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Бахрейна и вышел на вторую строчку в личном зачете «Формулы-1».

Успех позволил австралийцу приблизиться к напарнику по «Макларену» Ландо Норрису. Пилотов разделяет три балла (77 против 74).

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, действующий обладатель титула, финишировал шестым и опустился со второй на третью позицию в чемпионате. На счету четырехкратного чемпиона мира 69 очков.

Гран-при Бахрейна-2025. Пиастри выиграл гонку, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Бахрейна
logoРед Булл
logoОскар Пиастри
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logoФормула-1
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