Алькарас выиграл шестой «Мастерс» в карьере и обойдет Зверева в рейтинге
Карлос Алькарас впервые выиграл «Мастерс» в Монте-Карло.
В финале испанец обыграл Лоренцо Музетти – 3:6, 6:1, 6:0. Алькарас взял 18-й титул в карьере (общий баланс в финалах 18:5) и шестой «Мастерс» (баланс в финалах – 6:1).
Алькарас – шестой испанец, побеждавший в Монте-Карло в Открытой эре, после Мануэля Орантеса (1975), Серхи Бругеры (1991, 1993), Карлоса Мойи (1998), Хуана Карлоса Ферреро (2002-2003) и Рафаэля Надаля (2005-2012, 2016-2018).
За счет этой победы Алькарас поднимется на вторую строчку рейтинга ATP.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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