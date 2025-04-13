Салах побил рекорд Анри и Холанда по голам и ассистам за сезон АПЛ – 45
Мохамед Салах установил рекорд АПЛ.
Форвард «Ливерпуля» отметился ассистом в матче с «Вест Хэмом». Теперь на счету 32-летнего египтянина 45 результативных действия в нынешнем розыгрыше АПЛ (27 голов и 18 ассистов).
Салах побил рекорд Премьер-лиги при формате с 38 турами, который принадлежал Тьерри Анри из «Арсенала» (2002/03) и Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити» (2022/23).
Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports Premier League
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости