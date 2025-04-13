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Салах побил рекорд Анри и Холанда по голам и ассистам за сезон АПЛ – 45

Мохамед Салах установил рекорд АПЛ.

Форвард «Ливерпуля» отметился ассистом в матче с «Вест Хэмом». Теперь на счету 32-летнего египтянина 45 результативных действия в нынешнем розыгрыше АПЛ (27 голов и 18 ассистов).

Салах побил рекорд Премьер-лиги при формате с 38 турами, который принадлежал Тьерри Анри из «Арсенала» (2002/03) и Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити» (2022/23). 

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Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports Premier League
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