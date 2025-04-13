У Соболева голевые действия в двух матчах Мир РПЛ подряд: гол «Локо» и ассист с «Краснодаром». До апреля за «Зенит» не было ни одного очка

Александр Соболев совершил голевое действие во втором матче подряд.

Сегодня нападающий «Зенита» вышел на замену на 84-й минуте игры с «Краснодаром » в 24-м туре Мир РПЛ и на 90-й ассистировал Луису Энрике – 4:1.

В предыдущем матче, против «Локомотива » 5 апреля, 28-летний россиянин отметился голом – тоже после выхода на замену в концовке.

Следует отметить, что до этого месяца у Соболева не было результативных действий в составе «Зенита » в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

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