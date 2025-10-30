«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки про «Зенит» и ЦСКА на матче с «Динамо» Махачкала
«Спартак» оштрафован за поведение болельщиков.
21 октября московский клуб на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в рамках шестого тура группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).
«Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения [про ЦСКА и «Зенит»]. «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
