  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки про «Зенит» и ЦСКА на матче с «Динамо» Махачкала
18

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки про «Зенит» и ЦСКА на матче с «Динамо» Махачкала

«Спартак» оштрафован за поведение болельщиков.

21 октября московский клуб на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в рамках шестого тура группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

«Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения [про ЦСКА и «Зенит»]. «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
болельщики
logoЗенит
logoFONBET Кубок России
КДК РФС
Артур Григорьянц
РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мостовой не поздравил бы Мусаева с Днем тренера: «Открывал двери и носил мячи, а сейчас влез. Слуцкий – такой же персонаж. Гвардиолу, Зидана, Энрике и Дешама могу поздравить»
6 минут назад
ЦСКА и «Динамо» интересен лучший бомбардир «Гвадалахары» Гонсалес. «Зенит» тоже контактировал с агентами форварда (Sport24)
30 минут назад
«Спартаку» предлагали купить Глушенкова за 7 млн евро в прошлом сезоне, заявил Первак: «У Максима были разногласия в «Зените». И что они сделали? Взяли Жедсона за 22 млн»
57 минут назад
Аморим о годе в «МЮ»: «Я многому научился и понял, что даже в трудные моменты могу придерживаться того, во что верю. Хочу остаться здесь на долгие годы»
сегодня, 14:11
Экс-защитник «Атлетика» Алькорта о реакции Винисиуса на замену в класико: «Иногда он ведет себя как ребенок. Он не понимает, что на него смотрят фанаты «Реала» и люди со всего мира»
сегодня, 13:57
Месси хотел перейти в клуб Саудовской Аравии для подготовки к ЧМ во время паузы МЛС. Власти не согласились, чтобы Лео приезжал только на 4 месяца
сегодня, 13:53
«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за оскорбительные кричалки про Москву на матче с «Динамо»
сегодня, 13:37
Фаната «Овьедо», назвавшего Рэшфорда «ниггером», могут оштрафовать на 4000 евро
сегодня, 13:10
Ямаль сказал не «увидимся снаружи», а «увидимся в ответном матче» Карвахалю в класико, сообщил журналист Cadena SER Овалье. Вингер «Барсы» не проявлял неуважение к капитану «Реала»
сегодня, 13:05
Скоулз не комментирует матчи из-за аутизма сына: «Я обозревал ЛЕ с «МЮ» в том сезоне – он был у меня и начинал нервничать, кусаться и царапаться. Работа в студии строится вокруг его распорядка»
сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
Аморим о словах Дайча, что он одержал бы больше побед в «МЮ»: «Мы выиграли бы больше при 4-4-2, возможно, но у меня свой стиль. Шон знает, что говорить – одно, а тренировать – другое»
16 минут назад
Фримпонг пропустит 6 недель. У защитника «Ливерпуля» травма задней поверхности бедра (talkSPORT)
22 минуты назад
Колыванов о Тюкавине: «Один из моих любимчиков в «Динамо». Костя психологически уже восстановился от травмы – не боится лезть в стыки и получать по ногам»
34 минуты назад
Верратти о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Это было облегчением даже для меня, каждый внес вклад в развитие клуба. Раньше молодые французы предпочитали играть за «Реал» и «Барсу», но эта команда заставит мечтать»
45 минут назад
Ташуев о манере общения Талалаева: «Это больше игра на публику, имидж. Футбол – это театр, и если бы все были одинаковые, было бы скучно жить»
45 минут назад
Жерсон о погоде в Петербурге: «Уже достаточно морозна для меня, хотя еще не совсем холодно. В Рио-де-Жанейро всегда тепло»
сегодня, 14:09
Дасаев о Сафонове: «Я не понимаю, зачем Матвей перешел в «ПСЖ». Не вижу смысла оставаться, раз он не играет»
сегодня, 14:00
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Уфа» против «Нефтехимика», «Факел» сыграет с «Арсеналом»
сегодня, 14:00Live
Юрист Прокопец о смене гражданства Ибрагимовым на российское: «Новость высосана из пальца – нет подтверждения, что он проходил процедуру ФИФА. В системе указано гражданство при рождении»
сегодня, 13:40
Семин о тренерах: «Иностранцы играли важную роль в нашем футболе – Адвокат, Хиддинк, Капелло, Спаллетти. Надо ограничить лимит помощников до 2-3 человек и брать у них все хорошее»
сегодня, 13:30