Единая лига ВТБ. УНИКС впервые в сезоне взял верх над ЦСКА, «Локомотив-Кубань» принимает «Уралмаш» и другие матчи
Сегодня, 12 апреля, в Лиге ВТБ проходят четыре матча.
Казанский УНИКС впервые в сезоне взял верх над московским ЦСКА, краснодарский «Локомотив» принимает «Уралмаш».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Зенит – 39-5, ЦСКА – 37-7, УНИКС – 36-8, Локомотив-Кубань – 32-11, Уралмаш – 23-20, Автодор – 19-24, Пари Нижний Новгород – 18-26, Парма – 18-26, МБА-МАИ – 15-29, Енисей – 14-30, Самара – 9-34, Астана – 2-42.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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