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«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 1:0. Мбаппе удалили на 38-й, Санчеса – на 70-й

«Реал» в гостях одолел «Алавес» (1:0) в 31-м туре Ла Лиги.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рауль Асенсио открыл счет на 19-й минуте, однако его гол был отменен после видеопросмотра. Эдуардо Камавинга отличился на 34-й.

На 39-й Килиан Мбаппе был удален после вмешательства ВАР. На 70-й Ману Санчес получил прямую красную карточку.

Ла Лига. 31 тур
13 апреля 14:15, Мендисорроса
Алавес
Завершен
0 - 1
-xG-
Реал Мадрид
Матч окончен
Моуриньо
90’
+8’
90’
+7’
Куртуа
90’
+5’
Винисиус Жуниор
90’
+2’
Вальверде   Себальос
88’
Васкес
Аленья   Кабанес
83’
Антонио Бланко   Бенавидес
83’
80’
Камавинга
Теналья
77’
77’
Фран Гарсия   Браим Диас
Жордан   Гевара
76’
Абкар   Диарра
76’
Ману Санчес
70’
63’
Гюлер   Беллингем
62’
Родриго   Винисиус Жуниор
Мартин   Тони Мартинес
60’
Мартин
55’
2тайм
Перерыв
Жордан
42’
38’
Мбаппе
34’
  Камавинга
Алавес
Овоно, Ману Санчес, Моуриньо, Абкар, Теналья, Антонио Бланко, Жордан, Мартин, Аленья, Висенте, Кике Гарсия, Адриан Родригес, Гарсес, Седлар, Диарра, Пика, Гевара, Бенавидес, Вильялибре, Тони Мартинес, Новоа, Кабанес
Запасные: Мартин, Адриан Родригес, Седлар, Пика, Вильялибре, Новоа, Абкар, Аленья, Гарсес, Антонио Бланко, Жордан
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Асенсио, Васкес, Тчуамени, Камавинга, Родриго, Вальверде, Гюлер, Мбаппе, Ф. Гонсалес, Местре, Алаба, Вальехо, Беллингем, Модрич, Себальос, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Эндрик
Запасные: Мартин, Адриан Родригес, Седлар, Пика, Вильялибре, Новоа, Абкар, Аленья, Гарсес, Антонио Бланко, Жордан
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
онлайны
logoАлавес
logoЛа Лига
logoРауль Асенсио
logoЭдуардо Камавинга
logoКилиан Мбаппе
logoМану Санчес
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