Матч окончен
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 1:0. Мбаппе удалили на 38-й, Санчеса – на 70-й
«Реал» в гостях одолел «Алавес» (1:0) в 31-м туре Ла Лиги.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рауль Асенсио открыл счет на 19-й минуте, однако его гол был отменен после видеопросмотра. Эдуардо Камавинга отличился на 34-й.
На 39-й Килиан Мбаппе был удален после вмешательства ВАР. На 70-й Ману Санчес получил прямую красную карточку.
Ла Лига. 31 тур
13 апреля 14:15, Мендисорроса
Завершен
0 - 1
-xG-
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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