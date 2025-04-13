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  • «МЮ» после ухода Фергюсона проиграл больше матчей АПЛ (115), чем при нем (114). При шотландце провели на 360 матчей больше
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«МЮ» после ухода Фергюсона проиграл больше матчей АПЛ (115), чем при нем (114). При шотландце провели на 360 матчей больше

«МЮ» после Алекса Фергюсона проиграл больше матчей в АПЛ, чем при нем.

Команда Рубена Аморима крупно уступила «Ньюкаслу» на везде (1:4) в 32-м туре чемпионата Англии. 

Это поражение стало 115-м для «МЮ» в АПЛ в эпоху после Фергюсона. После ухода шотландца в 2013 году команда провела 450 матчей в чемпионате. 

При Фергюсоне, возглавившем «Манчестер Юнайтед» в 1986 году, было 114 поражений в АПЛ (с сезона-1992/93) за 810 матчей. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
рекорды
logoпремьер-лига Англия
logoАлекс Фергюсон
logoНьюкасл
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