«Для Грузии очень хорошо, что и мэр Тбилиси, и президент страны – футболисты. Сейчас в стране все нормально и спокойно». Джанашия о политике

Заза Джанашия о переходе грузинских экс-футболистов в политику.

«Маловероятно, что Хвича пойдет в политику после окончания карьеры. Ему еще играть и играть.

Для Грузии очень хорошо, что и мэр Тбилиси, и президент страны – футболисты. Сейчас в стране все нормально и спокойно. Это хорошо. А еще будет хорошо, если сильнейшие грузинские игроки вернутся на родину в конце карьеры», – сказал бывший форвард «Локомотива» и сборной Грузии Джанашия.

Напомним, бывший защитник «Милана» Каха Каладзе является мэром Тбилиси, а пост президента Грузии занимает экс-игрок «Алании» и «Манчестер Сити» Михаил Кавелашвили .