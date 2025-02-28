«Для Грузии очень хорошо, что и мэр Тбилиси, и президент страны – футболисты. Сейчас в стране все нормально и спокойно». Джанашия о политике
Заза Джанашия о переходе грузинских экс-футболистов в политику.
«Маловероятно, что Хвича пойдет в политику после окончания карьеры. Ему еще играть и играть.
Для Грузии очень хорошо, что и мэр Тбилиси, и президент страны – футболисты. Сейчас в стране все нормально и спокойно. Это хорошо. А еще будет хорошо, если сильнейшие грузинские игроки вернутся на родину в конце карьеры», – сказал бывший форвард «Локомотива» и сборной Грузии Джанашия.
Напомним, бывший защитник «Милана» Каха Каладзе является мэром Тбилиси, а пост президента Грузии занимает экс-игрок «Алании» и «Манчестер Сити» Михаил Кавелашвили.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Евро-Футбол»
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