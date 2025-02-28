Медведев о поражении от Грикспора: «Просто нелепо, насколько медленными были мячи в последнем гейме»

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Тэллона Грикспора в Дубае.

В четвертьфинале он проиграл 6:2, 6:7(7), 5:7.

– В какие-то моменты он стал играть лучше. В какой-то степени ему повезло с некоторыми ударами, но таков теннис. Я говорю «повезло», но он рисковал, так что он это заслужил. Не скажу, что я зажался или что-то такое. Я хорошо пробивал в нужные моменты, а он сделал так, чтобы матч закончился в его пользу. По большому счету это не имеет значения, потому что мне важно вернуть свой уровень, и я верю, что именно тогда я смогу выходить в финалы и выигрывать турниры.

И в то же время я очень хорошо играл и хотел выступить лучше, чем четвертьфинал. Но каждый матч – это новая история.

Просто нелепо, насколько медленными были мячи в последнем гейме, и я не понимаю, почему на турнирах ATP не меняют мячи после пятого, а потом после каждого седьмого гейма (сейчас первый раз их меняют после седьмого гейма, а потом – после каждого девятого – Спортс’’). Это просто... Я не понимаю.

– В решающие моменты он играл серв-энд-воллей, чтобы уйти с матчболов. Вы задумывались, нужно ли из-за этого ближе стоять на приеме? Насколько вам сложно менять позицию на приеме?

– Мне кажется, это не поможет, потому что Тэллон так часто делает и против любых других игроков, которые стоят ближе к задней линии. И не факт, что в матчах с теми, кто принимает ближе, чем я, он выиграл за счет серв-энд-воллей меньше в процентном отношении, чем в матче со мной.

Опять же, когда мячи летят медленнее, это дает преимущество, потому что есть больше времени, чтобы среагировать, подготовиться к удару. И это большой минус, но ATP это, видимо, не волнует.

Новое разочарование Медведева – проиграл с 4 матчболов