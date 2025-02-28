«Месси назвал меня гребаным негром. Позже он объяснил, что аргентинские игроки так называют друг друга, тема была закрыта. Я очень уважаю Лео». Дренте об аргентинце

Ройстон Дренте вспомнил, как его оскорбил Лионель Месси.

«В матче против «Барсы», когда я играл за «Эркулес », Месси назвал меня гребаным негром.

Позже он сказал мне, что аргентинские игроки называют друг друга гребаными неграми, для них это было в порядке вещей, например, они говорили это Гараю, а ему было все равно, но они должны понимать, что такому парню, как я, это может не понравиться. Это не то же самое, что слова друзей на тренировке, это говорит соперник.

После этого мы больше не говорили об этом, тема была закрыта. Я очень уважаю его, потому что он был одним из лучших игроков мира», – сказал бывший полузащитник «Фейеноорда» и «Реала».