Овечкин завершил матч с «Сент-Луисом» без очков и с «минус 4». У него 4 броска в створ, 3 промаха и 2 хита за 20:44
Александр Овечкин завершил матч с «Сент-Луисом» без очков и с «минус 4».
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче с «Блюз» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 47 (30+17) очков в 43 играх при полезности «+18».
За карьеру в рамках регулярок на счету Овечкина 883 шайбы в 1469 матчах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).
Сегодня Александр (20:44, 3:47 – в большинстве) 4 раза бросил в створ ворот и 3 раза промахнулся, а еще 3 броска были заблокированы. Также форвард применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Его показатель полезности «минус 4» стал худшим в «Кэпиталс» – наряду с Диланом Строумом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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