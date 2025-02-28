Овечкин завершил матч с «Сент-Луисом» без очков и с «минус 4». У него 4 броска в створ, 3 промаха и 2 хита за 20:44

Александр Овечкин завершил матч с «Сент-Луисом» без очков и с «минус 4».

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче с «Блюз» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 47 (30+17) очков в 43 играх при полезности «+18».

За карьеру в рамках регулярок на счету Овечкина 883 шайбы в 1469 матчах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

Сегодня Александр (20:44, 3:47 – в большинстве) 4 раза бросил в створ ворот и 3 раза промахнулся, а еще 3 броска были заблокированы. Также форвард применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.

Его показатель полезности «минус 4» стал худшим в «Кэпиталс» – наряду с Диланом Строумом.