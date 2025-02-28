Михеев забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом». У него 20 очков в 57 играх

Илья Михеев забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом».

Форвард «Чикаго » отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (5:7).

На счету 30-летнего россиянина стало 20 (11+9) очков в 57 играх при полезности «минус 1».

Сегодня Михеев (16:39, 2:31 – в меньшинстве, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.