КХЛ. СКА проиграл «Динамо», минское «Динамо» победило «Спартак», ЦСКА разгромил «Куньлунь», «Северсталь» уступила «Торпедо»
СКА потерпел поражение от «Динамо» (0:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Минское «Динамо» обыграло «Спартак» (2:1), «Северсталь» уступила «Торпедо» (2:3), ЦСКА разгромил «Куньлунь» (6:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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