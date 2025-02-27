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КХЛ. СКА проиграл «Динамо», минское «Динамо» победило «Спартак», ЦСКА разгромил «Куньлунь», «Северсталь» уступила «Торпедо»

СКА потерпел поражение от «Динамо» (0:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Минское «Динамо» обыграло «Спартак» (2:1), «Северсталь» уступила «Торпедо» (2:3), ЦСКА разгромил «Куньлунь» (6:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
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