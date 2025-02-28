НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» против «Калгари», «Флорида» примет «Эдмонтон», «Питтсбург» встретится с «Филадельфией»
«Вашингтон» дома сыграет с «Сент-Луисом» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Тампа-Бэй» проведет матч с «Калгари», «Коламбус» встретится с «Детройтом», «Каролина» – с «Баффало».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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