Александр Мостовой: «Я футбольный царь, а Овечкин – хоккейный король. Он побьет рекорд Гретцки, не сомневаюсь»
39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Я футбольный царь, а Овечкин – хоккейный король. Я даже не сомневаюсь, что он побьет рекорд Гретцки. Овечкин – это просто фантастика. 30 шайб в сезоне уже забить, а человеку почти 40 лет.
Я постоянно слежу за его успехами. Перед сезоном никто даже не давал таких прогнозов, что он сможет сделать это в этом сезоне. Все же думали, что он в этом сезоне забросит где-то 15-20 шайб, а в следующем уже быстро побьет. А сейчас осталось еще игр 20.
Такими темпами Саша в этом сезоне разделается с рекордом. Еще 10 лет назад никто и подумать не мог, что к этому вечному рекорду можно приблизиться.
Поэтому Александру можно давать любые титулы: король, император, царь и так далее. Ему эти звания можно все вместе давать. И даже этого будет мало», – сказал бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой.
Овечкин забросил 30+ шайб в 19 сезонах в НХЛ из 20 и обновил рекорд лиги
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