Василевский сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив все 27 бросков «Калгари». У него 7 побед подряд и 28 в 46 играх в регулярке при 92,2% сэйвов
Андрей Василевский сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 27 бросков «Калгари».
Вратарь «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флэймс» (3:0).
Победа стала для 30-летнего россиянина 7-й подряд. Всего в сезоне у него 28 выигранных матчей из 46 при 92,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,21.
По числу игр на ноль в этом сезоне Василевский делит 2-е место в лиге с группой вратарей. Лидирует Коннор Хеллибак из «Виннипега» (6).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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