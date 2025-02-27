Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны.

Соболезнования родным и близким. Вечная память», – сказал Филатов.

Спасский стал чемпионом мира в 1969 году. В матче за шахматную корону в Москве он обыграл Тиграна Петросяна со счетом 12,5:10,5.

В 1972 году Спасский не смог защитить звание, уступив американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике.